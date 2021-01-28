Состав ФК «Челябинск» усилили два новых игрока

К команде присоединились Никита Касаткин и Виктор Киселев

Два новых футболиста пополнили состав ФК «Челябинск». Южноуральская команда заключила соглашения с атакующим полузащитником Никитой Касаткиным и полузащитником Виктором Киселевым. О подписании контрактов накануне объявили в пресс-службе клуба. Как отметил генеральный директор «Челябинска» Константин Арестов, команда не планировала изменений в составе, а лишь хотела точечно усилить его.



«Этих двух ребят, Никиту и Виктора, наш тренерский штаб вел очень давно. Нам хорошо известны их сильные стороны, поэтому шел разговор конкретно про них. Мы хотели взять ребят еще прошлым летом, но тогда, к сожалению, не получилось. Сейчас же я очень рад, что они к нам перешли. Это инициатива, в том числе, тренерского штаба, который озвучил свои пожелания по усилению. Будут ли какие-то изменения и трансферы на выход, пока говорить рано. Но надо понимать, что на наших ребят есть спрос, в том числе от команд ФНЛ»,— сказал Константин Арестов.

Напомним, сейчас футболисты «Челябинска» готовятся к весенней части чемпионата Профессиональной футбольной лиги. В феврале команда примет участие в Кубке Михаила Шафигулина, а затем отправится на сборы в Сочи. Накануне же футболисты встали на коньки и поиграли в хоккей с мячом от большого тенниса. Первая игра «Челябинска» после паузы состоится 4 апреля. Соперником южноуральцев станет «Камаз» из Набережных Челнов.