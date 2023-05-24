С 27 мая по 23 июля в Сосновском районе пройдут одни из самых массовых и значимых соревнований среди сельских команд региона — «Золотой колос». В турнире примут участие более 2000 спортсменов из 22 муниципальных районов Челябинской области, сообщает министерство спорта Челябинской области.
В этом году летние сельские спортивные игры «Золотой колос» пройдут на Южном Урале в 45-й раз. Их примет Сосновский район, состязания пройдут по 20 видам спорта: силовому троеборью, гиревому спорту, мини-лапте, армрестлингу, легкой атлетике, перетягиванию каната, многоборью комплекса «Готов к труду и обороне» и многим другим.
Расписание соревнований «Золотой колос»
На стадионе «Олимп»:
27 мая — троеборье дояров,
28 мая — соревнования механизаторов,
8, 9 и 15 июля — мини-лапта.
В РДК села Долгодеревенское:
3 июня — состязания по армрестлингу,
В детско-юношеской спортшколе Сосновского района:
24 июня — гиревой спорт,
1 июля — масрестлинг.
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