Сосновский район примет массовые спортивные игры «Золотой колос»

На соревнованиях выступят сельские команды из 22 районов Челябинской области

С 27 мая по 23 июля в Сосновском районе пройдут одни из самых массовых и значимых соревнований среди сельских команд региона — «Золотой колос». В турнире примут участие более 2000 спортсменов из 22 муниципальных районов Челябинской области, сообщает министерство спорта Челябинской области.В этом году летние сельские спортивные игры «Золотой колос» пройдут на Южном Урале в 45-й раз. Их примет Сосновский район, состязания пройдут по 20 видам спорта: силовому троеборью, гиревому спорту, мини-лапте, армрестлингу, легкой атлетике, перетягиванию каната, многоборью комплекса «Готов к труду и обороне» и многим другим.Финальные игры по наиболее популярным и любимым на селе видам спорта, а также открытие соревнований запланированы на 21—23 июля. Добавим, что в прошлом году Красноармейский район выиграл областную летнюю сельскую спартакиаду «Золотой колос». Хозяева соревнований опередили команды из Аргаяшского и Увельского районов.27 мая — троеборье дояров,28 мая — соревнования механизаторов,8, 9 и 15 июля — мини-лапта.3 июня — состязания по армрестлингу,24 июня — гиревой спорт,1 июля — масрестлинг.