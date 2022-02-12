«Соревнования по фигурному катанию лучше всех проводят в Челябинске» — тренер Алексей Мишин

Знаменитый специалист передает привет южноуральцам из олимпийского Пекина

Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин вместе с олимпийской сборной России находится сейчас в Пекине. Титулованный специалист выступил с обращением, в котором отметил высокий уровень организации соревнований в Челябинске, поблагодарив южноуральцев за образцовое проведение чемпионата России-2021, а также за вареники и соленые грузди.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию подготовил целую плеяду известных и титулованных фигуристов, среди них — многократные чемпионы мира и Европы, Олимпийских игр. В эти дни Алексей Мишин находится в олимпийском Пекине, где его воспитанники завоевали золото в командных соревнованиях.

Нашему собкору в Пекине Юрию Сейидову удалось пообщаться со знаменитым специалистом, попросив вспомнить о том, что его связывает с Челябинской областью. Оказалось, что у тренера много приятных воспоминаний о Южном Урале и о соревнованиях, которые проводились в Челябинске. Среди них и чемпионат России-2021, уровень организации которого ставят в пример другим городам России.

«Выражаю всему Челябинску, его людям и труженикам этого замечательного промышленного города большое спасибо за организацию этих соревнований», — отметил Алексей Мишин.

Напомним, что в южноуральской столице за последние годы были проведены несколько статусных соревнований по фигурному катанию — чемпионаты и первенства России, юниорский Гран-при. В сентябре 2021 года на челябинской арене «Трактор» прошли контрольные прокаты фигуристов сборной России. Сильнейшие наши спортсмены представили на суд публики и жюри программы, с которыми сейчас выступают на Олимпийских играх в Пекине.



