Соревнования DRIFT GAMES Winter edition прошли в Сатке

Мероприятие проходило на приз главы Саткинского района

В Сатке прошли соревнования по дрифту на приз главы района. Мероприятие, получившее название Drift Games, собрало автолюбителей со всей Челябинской области, а также из соседних Башкирии и Свердловской области. Само событие состоялось в воскресенье, 10 января.



Кубок главы Саткинского района начался с парада участников и показательных заездов. После этого экипажи разбились по парам и начали выявлять сильнейших. Задачей было показать не только красивое вождение, но и основы дрифтинга.

После нескольких часов соревнований были определены лидеры финальных заездов и победители. Лучшим стал Данил Меркель из Екатеринбурга на ВАЗ-2104, второе место занял Владимир Чистяков из Челябинска, а замкнул тройку лидеров копейчанин Максим Неручев на ВАЗ-2107.

Добавим, за день до соревнований в Сатке состоялся автопробег участников по городу. По словам организаторов, он стал первым в истории российского автоспорта.