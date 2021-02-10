«Солнечная долина» в пятый раз примет Кубок мира по ски-кроссу

Международные соревнования состоятся на курорте в начале марта

Горнолыжный курорт «Солнечная долина», находящийся вблизи Миасса, вновь примет звезд мирового фристайла. Здесь в пятый раз подряд пройдет этап Кубка мира в дисциплине «ски-кросс», который станет седьмым в общем календаре соревнований. О проведении стартов, а также о начале продаж билетов в среду, 10 февраля, объявили в министерстве спорта Челябинской области.



Всего за победу на «Солнечной долине» и фирменную корону сразятся более 80 спортсменов из 18 стран мира. Есть в этом списке и южноуральцы — участники Олимпиад в Сочи и Пхенчхане Анастасия Чирцова и Игорь Омелин. Отметим, представительница Южного Урала в текущем сезоне стала четвертой на этапе в Идре.

На курорте уже началась подготовка к соревнованиям. Сейчас устроители прорабатывают вопросы безопасности и расселения спортсменов, а также — строительство новой трассы.

«Уровень проведения соревнований в „Солнечной долине“ соответствует самым высоким стандартам. Об этом говорили как иностранные, так и российские специалисты. Многие из них отмечали, что именно наш, российский, этап Кубка мира является лучшим в плане организации. Не сомневаюсь, что и в нынешнем году это мероприятие станет настоящим спортивным праздником как для участников, так и для зрителей соревнований»,— отметил исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области Максим Соколов.

Спортсмены начнут прилетать на Южный Урал с 9 марта, а уже на следующий день начнутся официальные тренировки. Квалификация и финал запланированы на 12 и 13 марта.

Напомним, «Солнечная долина» принимает этап Кубка мира в дисциплине «ски-кросс» в пятый раз. Впервые соревнования прошли на Южном Урале в 2017 году.