«Солнечная долина» примет соревнования Light Enduro Racing

Гонки на мотоциклах по бездорожью состоятся в конце мая

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» примет самых смелых райдеров Урала. На территории комплекса 22 мая состоятся гонки на мотоциклах по бездорожью Light Enduro Racing 2021. Соревнования пройдут в классах «хард», «кантри» и «хобби/лайт» и различаются между собой по сложности.



«„Хард“ представляет из себя лесной трек протяженностью 18 километров с короткими подъемами и спусками, преимущественно каменистыми, мшистыми и скользкими. Преодоление скалистых участков, а также бревен. „Кантри“ — представляет из себя лесной трек протяженностью 20 километров, с подъемами и спусками разной сложности, преимущественно каменистыми и скользкими. „Хобби и лайт“ — представляет из себя лесной трек, включая лесные дороги, протяженность 20 километров, со скоростными участками, а также подъемами и спусками преимущественно грунтовыми, но скользкими», — рассказали ИА «Первое областное» представители «Солнечной долины».

Отметим, прошлогодний Light Enduro Racing прошел в сентябре 2020 года. Тогда участниками соревнований стали 158 человек. Регистрация на Light Enduro Racing 2021 года откроется в ближайшие дни.