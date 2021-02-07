Сноубордистка из Миасса пробилась в финал Кубка мира на «Банном»

Мария Волгина вошла в топ-16 по итогам квалификации

Миасская сноубордистка Мария Волгина вышла в финал Кубка мира по сноуборду, который проходит в воскресенье, 7 февраля на горнолыжном курорте «Банное». Южноуральская спортсменка заняла 16-е место в дисциплине «параллельный слалом».

На трассе Мария Волгина показала время в минуту и девять секунд. Спортсменка из Челябинской области стала одной из четырех представительниц России в финальной части соревнований. Также за медали от нашей страны поборются Анастасия Курочкина, Софья Надыршина и Наталья Соболева. Квалификацию на первом месте закончила представительница Швейцарии Джули Цогг, второе и третье место достались сноубордисткам из Германии Рамоне Хофмайстер и Шайен Лох. Финальные заезды у женщин начнутся в 15:00 по челябинскому времени.

Напомним, в воскресенье, 7 февраля на «Банном» проходит второй день этапа Кубка мира по сноуборду. Атлеты разыгрывают медали в дисциплине «параллельный слалом». Днем ранее определились победители в «параллельном слалом-гиганте». Победительницей в этой дисциплине у женщин стала Рамона Хофмайстер.

Соревнования должны были начаться в утреннее время, однако в планы организаторов вмешалась непогода. Из-за сильного ветра старт квалификации у женщин был перенесен. В итоге заезды начались в 12:00 по местному времени.