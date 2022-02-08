Сноубордистка из Магнитогорска успешно прошла квалификацию на Олимпийских играх — 2022

Полина Смоленцова выступит в соревнованиях на выбывание в параллельном гигантском слаломе

Сегодня, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине стартовали соревнования по сноуборду в дисциплине «параллельный гигантский слалом». Успешно преодолела барьер квалификации уроженка Магнитогорска Полина Смоленцова. Южноуральская спортсменка, ныне выступающая за Московскую область, поборется за медали в финальной части соревнований.

В состязаниях по параллельному гигантскому слалому среди женщин были заявлены 30 спортсменок. По итогам квалификации только 16 лучших проходили в следующий раунд. Успешно справилась с этой задачей воспитанница магнитогорской школы сноуборда Полина Смоленцова. В первом квалификационном заезде она показала 10-й результат, во втором — 3-й. С общим 9-м временем спортсменка прошла в следующий раунд соревнований.

Отметим, что на старт соревнований были заявлены четыре российские спортсменки, однако выйти в финальную часть смогли только две. Помимо Смоленцовой, сделала это действующая чемпионка мира София Надыршина. Наталья Соболева и Милена Быкова оказались за чертой топ-16.

В 1/8 финала Полина Смоленцова выйдет на старт против полячки Александры Крол, показавшей в квалификации 8-й результат. Софии Надыршиной в заездах на выбывание будет противостоять Мишель Деккер из Нидерландов.

В аналогичных состязаниях среди мужчин продолжат борьбу за медали также два россиянина. В первом раунде плей-офф сразятся между собой чемпион мира Дмитрий Логинов (8-й результат в квалификации) и двукратный олимпийский чемпион-2014 Вик Уайльд (9-е время).