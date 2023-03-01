Сноубордист из Златоуста завоевал бронзу чемпионата России

Ярослав Степанко стал призером в дисциплине «параллельный слалом»

В Южно-Сахалинске завершился чемпионат России по сноуборду в параллельных дисциплинах. Бронзовую медаль в слаломе завоевал спортсмен из Златоуста Ярослав Степанко. В текущем сезоне южноуралец входит в тройку сильнейших по итогам пяти этапов Кубка России, сообщает Федерация сноуборда России.

Соревнования в Южно-Сахалинске прошли на базе СТК «Горный воздух» и собрали сильнейших сноубордистов страны из 12 регионов. Они разыграли четыре комплекта наград — в параллельном слаломе и слаломе-гиганте среди мужчин и женщин.

В одном из видов программы призером соревнований стал спортсмен из Златоуста Ярослав Степанко. Он показал третий результат в слаломе, пропустив вперед лишь чемпиона мира Дмитрия Логинова (Красноярский край) и Дмитрия Карлагачева (Кемеровская область).

В слаломе-гиганте среди мужчин не было равных еще одному титулованному спортсмену, участнику ОИ-2014 и 2018, победителю общего зачета Кубка мира сезона-2018/2019 Андрею Соболеву (ХМАО-Югра). В финале он опередил все того же Логинова, а замкнул тройку призеров Всеволод Мартынов (Башкортостан).

В состязаниях среди женщин вне конкуренции оказалась Софья Надыршина, завоевавшая две золотые медали. В слаломе-гиганте серебро завоевала воспитанница магнитогорской школы сноуборда Полина Смоленцова, представляющая сейчас Московскую область.