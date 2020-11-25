Умер Диего Марадона

Аргентинский футболист скончался в возрасте 60 лет.

Не стало аргентинского футболиста Диего Армандо Марадоны. О его смерти стало известно сегодня, 25 ноября. О кончине одного из лучших футболистов в истории сообщило издание Clarin.



«11 ноября Диего Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости»,— пишет «Чемпионат» со ссылкой на Clarin.

Отметим, последний раз Диего Марадона появлялся на публике 30 октября на матче первого тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато». Игра была посвящена 60-летию Марадоны. Перед матчем легенде футбола вручили памятную доску. Сам Диего Марадона не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие.

Как футболист Диего Марадона известен выступлениями за «Барселону» с 1982 по 1984 годы и «Наполи», цвета которого он защищал с 1984 по 1991 годы. В массовой культуре аргентинский футболист известен прежде всего благодаря «Руке Бога» — именно так назвали гол забитый Диегой Марадоной в ворота сборной Англии в четвертьфинале чемпионата 1986 года. Гол аргентинец забил рукой, но судьи посчитали, что Диего Марадона отправил мяч в ворота головой. После игры футболист заявил, — гол забит «отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой Бога», а в 2002-м году Диего Марадона заявил, что этот гол — реванш Аргентины за поражение в Фолклендской войне.

Добавим, после смерти Диего Марадоны президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трёхдневный траур.