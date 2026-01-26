Словацкий защитник Михал Чайковски подписал контракт с челябинским «Трактором»

Хоккеист ранее играл в КХЛ за «Автомобилист», «Динамо», «Сибирь» и «Спартак»

В челябинском «Тракторе» будет выступать еще один легионер — под занавес дедлайна в КХЛ контракт с клубом подписал защитник Михал Чайковски из Словакии. Ранее он выступал за столичные команды «Динамо» и «Спартак», а также «Сибирь» и «Автомобилист», текущий сезон игрок начинал в швейцарском клубе «Амбри-Пиотта», сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Соглашение с опытным хоккеистом рассчитано до конца сезона-2025/2026. На счету Михала Чайковски 9 сезонов в КХЛ, в которых он провел 444 матча и набрал 194 (64 + 130) очка при показателе полезности «+70». Особенно успешным стал для него сезон-2023/2024 в московском «Спартаке» — 34 (9 + 25) очка в регулярном чемпионате в 61 матче. Вместе со сборной Словакии Михал Чайковски завоевал бронзовые медали на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«„Трактору“ на протяжении сезона был необходим еще один защитник, способный добавить обороне строгости и, что немаловажно, адаптированный к стилю игры в КХЛ. Михал Чайковски как раз и обладает тем набором навыков, которые позволили остановить выбор на нем. Он прекрасно знает лигу и в силу опыта быстро встроится в систему командной игры», — считает генменеджер ХК «Трактор» Алексей Волков.

Михал Чайковски — воспитанник братиславского «Слована». Выступал в АХЛ за «Херши» и «Шарлотт», а также в ряде команд ECHL. В КХЛ дебютировал в сезоне-2016/2017 в составе «Автомобилиста». Также в лиге Чайковски защищал цвета московского «Динамо», «Сибири» и «Спартака». Сезон-2025/2026 игрок обороны начал в швейцарской «Амбри-Пиотте».

Напомним, что вчера, 25 января, ХК «Трактор» совершил обмен с московским «Спартаком»: в обмен на денежную компенсацию в Челябинск прибыл голкипер Дмитрий Николаев. В штабе «черно-белых» рассчитывают, что он составит конкуренцию Сергею Мыльникову и поборется за роль «первого номера» команды.