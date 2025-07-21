Слепые легкоатлеты из Челябинска завоевали 17 медалей на чемпионате России

На соревнованиях в Чебоксарах победу одержали Александр Новичихин, Александр Ширин и Артем Захаров

Триумфально выступили в Чебоксарах на чемпионате России по легкой атлетике среди слепых спортсмены из Челябинской области. В их активе 17 медалей различной пробы. Подтвердили свой высокий уровень три наших земляка, завоевав золотые награды. Победу одержали Александр Новичихин, Александр Ширин и Артем Захаров, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Одним из главных героев соревнований стал челябинский легкоатлет Александр Ширин. В его активе аж четыре медали различного достоинства. Причем он завоевал золото сам, а еще помог это сделать партнеру по команде. Так, спортсмен выиграл забег на 200 метров, взял две бронзы в беге на 100 и 400 метров, а еще показал лучший результат с Александром Новичихиным на 100-метровке (здесь Ширин выступил как спортсмен-ведущий).

Еще одну золотую медаль в копилку сборной Челябинской области принес Артем Захаров в прыжках в длину. Он же стал серебряным призером в состязаниях по прыжкам в высоту. Второй результат показала Елена Шах в турнире по метанию диска и толкании ядра. Аналогично выступила Мария Куражева в беге на 200 и 400 метров. В этих забегах помог ей завоевать серебро как спортсмен-ведущий Александр Якунин. Второе место в прыжках в длину заняла также Варвара Шумилова.

Наконец, бронзовые медали достались Рафаэлю Мазитову и его спортсмену-ведущему Сергею Никитину. Они отличились в беге на 200 и 400 метров. Подготовили победителей и призеров чемпионата России по легкой атлетике (спорт слепых) тренеры Валерий Чигарев, Николай Слобцов и Владимир Береглазов.