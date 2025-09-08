«Славянка-ЧКПЗ» заняла третье место на турнире памяти Перминова в Челябинске

Баскетболистки «Металлурга» на второй позиции, а победу одержала команда из Екатеринбурга

В Челябинске завершился предсезонный баскетбольный турнир среди женских команд, посвященный памяти Юрия Перминова. Победу в нем одержали девушки «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга. Бронзовыми призерами стали хозяйки турнира — баскетболистки «Славянки-ЧКПЗ», второе место у спортсменок из магнитогорского «Металлурга», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В этом году традиционный предсезонный турнир в Челябинске собрал хороший состав участников. Компанию двум южноуральским командам составили два клуба Суперлиги — «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) и БК «Самара-2». Оба коллектива в прошлом сезоне хотя и не боролись за высокие места в своей лиге, но они все же выше по статусу. А это значит, что и «Славянка-ЧКПЗ», и «Металлург» получали хорошую игровую практику и возможность провести спарринг с сильными оппонентами.

Начался турнир с южноуральского дерби. Однако борьбы не получилось: значительно укрепившийся в летнее межсезонье «Металлург» не дал и шанса «Славянке-ЧКПЗ». Девушки из Магнитогорска выиграли уверенно, подтвердив, что в новом сезоне они будут одними из главных претендентов на чемпионство в Высшей лиге. Итоговый счет — 82:56.

Впрочем, уже в следующем поединке «Металлургу» пришлось куда сложнее. Их поединок с «УГМК-Юниор» прошел в равной борьбе, и все же девушки из Екатеринбурга лучше провели концовку и одержали победу. Равным получился поединок уралочек и со «Славянкой-ЧКПЗ». В нем челябинки безнадежно уступали, но предприняли погоню и едва не совершили крутой камбэк. Увы, им не хватило времени на то, чтобы вырвать победу, — 70:72 в пользу «УГМК-Юниор».

Баскетбол. Турнир памяти Юрия Перминова. Результаты матчей:

4 сентября

«Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 56:82

«УГМК-Юниор» (Екатеринбург) — «Самара-2» (Самара) — 85:71

5 сентября

«Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «Самара-2» (Самара) — 78:65

«Металлург» (Магнитогорск) — «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) — 61:66

6 сентября

«Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) — 70:72

«Металлург» (Магнитогорск) — «Самара-2» (Самара) — 89:57

Отметим, что в составе «Металлурга» хорошо проявили себя как старожилы команды (Мария Адащик и Дарья Аникина), так и новобранцы (Дарья Андрюшкина и Ксения Васильева). Именно они стали самыми результативными в клубе по итогам трех матчей. У челябинок лучшим снайпером турнира стала Даяна Эрнандес (11,3 очка в среднем за игру)

Итоговое положение команд:

1. «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) — 6 очков.

2. «Металлург» (Магнитогорск) — 5 очков.

3. «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — 4 очка.

4. «Самара-2» (Самара) — 3 очка.

Напомним, что чемпионат России по баскетболу среди женских команд в Высшей лиге стартует 12 октября. Первый матч сезона южноуральские клубы проведут между собой. Игра состоится в Магнитогорске.