Скончался ветеран челябинского хоккея Николай Бец

Ему было 75 лет

Сегодня утром, 6 мая, на 76-м году жизни скончался челябинский хоккеист Николай Бец — ветеран спорта, заслуженный тренер России. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Трактор».

Николай Бец пришел в школу «Трактор» в 12 лет и провел в команде 14 сезонов, сыграв 514 матчей и забросив 221 шайбу. Это третий результат за всю историю клуба. В 1973-м году Бец был финалистом Кубка страны, а в 1977-м стал бронзовым призером чемпионата СССР.

«Каким гениальным Бец был игроком, таким же гениальным стал и тренером, отдав всего себя школе „Трактор“ и получив звание „Заслуженный тренер России“. Среди его ярких команд — коллективы 1970, 75, 85 и 93-го годов рождения, неоднократно становившиеся чемпионами и призерами первенств СССР и России. Среди воспитанников — Станислав Туголуков, Сергей Тертышный, Вадим Гловацкий, Виталий Ячменев, Павел Лазарев, Андрей Кудинов и многие другие», — говорят о нем в клубе «Трактор».

Редакция ИА «Первое областное» выражает соболезнования родным и близким Николая Беца.