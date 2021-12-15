Сколько стоит с горочки спуститься?

Южноуральские горнолыжные курорты в новогодние праздники поднимают цены на услуги

Новогодние каникулы — хорошая возможность провести время с семьей, да не где-нибудь, а на природе, на свежем воздухе, с пользой для тела и души. Благо на Южном Урале функционирует множество горнолыжных курортов. Однако чем их больше, тем сложнее сделать выбор. Тем более что в праздничные дни цены на услуги курортов значительно вырастут. ИА «Первое областное» провело ревизию «горнолыжек» региона, изучило их ценовую политику в новогодние праздники и пришло к выводу, что откладывать средства на новогодние каникулы нужно уже сейчас.

В Челябинской области можно насчитать как минимум два десятка горнолыжных курортов, предлагающих услуги для активного зимнего отдыха. Разумеется, все их отличают разные возможности, техническая подготовка трасс, сервис, условия проживания и так далее. Среди всего этого многообразия можно выделить десять наиболее популярных «горнолыжек», пользующихся у южноуральцев наибольшим спросом. Как выбрать из них те, которые в большей степени отвечают вашим запросам, уровню подготовки, а главное — возможностям?

Прежде всего, нужно определиться с тем, сколько времени вы хотите уделить отдыху на горнолыжном курорте и что вы хотите от него получить. Скажем, приехать со своим инвентарем и покататься три-четыре часа на хорошо подготовленных трассах — это одно. И совсем другое — провести два-три дня с детьми на природе, предложить им разные варианты досуга (не будут же они целыми днями напролет кататься с гор!). Именно по этим причинам и нужно основательно подойти к выбору горнолыжного курорта, соизмеряя его ценовую политику со своими возможностями.

Приведем простой и конкретный пример. Практика и опыт любителей горнолыжных видов спорта показывает, что в среднем им необходимо три-четыре часа, чтобы вдоволь накататься и получить от этого удовольствие. Если есть свой инвентарь, то достаточно будет лишь оплатить время для пользования канатной дорогой.

Скажем, на популярном курорте «среднего» класса на горе Евразия в Кусинском районе за четыре часа свободного катания на своем (!) оборудовании в новогодние праздники нужно будет выложить 1700 рублей. И это относительно дешево в сравнении с тем, что предлагают другие южноуральские курорты с более развитой инфраструктурой.

Например, в «Солнечной долине» (недалеко от Миасса) при таких же условиях нужно будет заплатить 2800 рублей. Примерно в таких же пропорциях увеличится и стоимость проката инвентаря: сноуборд за четыре часа в первом случае выйдет вам в 1200 рублей, во втором — в 2200.

Но надо учитывать и то, что в той же «Солнечной долине» гораздо шире спектр развлекательных услуг — начиная от контактного зоопарка и заканчивая термальным бассейном под открытым небом с комплексом «Бани мира».

В целом «Солнечная долина» выделяется среди всех южноуральских горнолыжных курортов. Современный, с развитой инфраструктурой, условиями проживания, сервисом и предлагаемыми услугами, а также техническими особенностями трасс, которые подходят как для начинающих, так и для опытных райдеров-профессионалов. Все это в комплексе делает миасский комплекс сопоставимым с европейскими курортами. Но во всем этом есть один существенный и жирный минус: «Солнечная долина» идеально подходит тем посетителям, у кого дома «куры денег не клюют».

Допустим, собрались вы в новогодние праздники не просто покататься на миасском горнолыжном курорте, но и провести там некоторое время. Придется браться за калькулятор. На сайте курорта есть спецпредложение «Новогодние каникулы и Рождество», рассчитанное на три ночи проживания в гостиничном комплексе Sport Residence или уютных домиках в Sunny Valley. В первом случае двухместные номера обойдутся вам в 36 860 рублей, во втором — в 52 960 рублей. Да, в стоимость включено трехразовое питание, но вы же приехали сюда не только полюбоваться на природу — придется еще оплатить услуги для катания. Скажем, катание на своем сноуборде по четыре часа в день на одного человека — 2800 (умножаем на 3 дня = 8400 рублей). Если берем в прокат инвентарь (горные лыжи или сноуборд с ботинками), прибавляем к этой сумме 2200 рублей (3 дня = 6600 рублей). Итого 13 000 рублей с одного человека за четыре часа катания по горнолыжным склонам в течение трех дней.

То есть отдых в «Солнечной долине» на двоих со своей девушкой (парнем) обойдется вам в 66 тысяч рублей. И это без дополнительных «плюшек» в виде посещения термального бассейна или русской бани, за которые придется платить отдельно. Конечно, можно сэкономить и взять напрокат инвентарь не на четыре часа, а на два, но существенно от этого сумма не изменится.

Впрочем, не стоит отчаиваться и отказываться от возможности покататься на горных лыжах или сноубордах в предстоящие новогодние каникулы. Любители зимних видов спорта получат удовольствие от катания с горы. Для этого не обязательно выбирать дорогостоящие горнолыжные курорты с развитой инфраструктурой. И уж тем более зачем платить за проживание, если можно утром прибыть на курорт, вдоволь за день накататься, а вечером вернуться домой.

Мы бы посоветовали остановить свой выбор на «Евразии» или «Завьялихе». Они в большей степени соответствуют условиям «цена/качество» — за относительно небольшие деньги можно покататься на хороших трассах. Скажем, со своим оборудованием на «Евразии» четыре часа вам обойдутся всего лишь в 1700 рублей, на «Завьялихе» и того меньше — в 1300 рублей. В этом зимнем сезоне много положительных откликов у посетителей собирает ГК «Егоза» под Кыштымом. А если вы хотите оценить красоты южноуральской природы, то следует посетить «Банное» или «Абзаково» под Магнитогорском.

Редакция ИА «Первое областное» составила свой рейтинг девяти наиболее популярных южноуральских горнолыжных курортов. Весьма условный, потому что не будем забывать: все эти рейтинги субъективные, у каждого из нас есть свои предпочтения. Но, надеемся, он поможет вам сделать свой выбор, если захотите провести эти новогодние каникулы с пользой для тела и души. К слову, в соцсетях мы уже провели опрос, предложив читателям выбрать оптимальный горнолыжный курорт в соотношении цена/качество. В нем посетители нашей страницы в соцсетях посчитали, что таким критериям лучше всего соответствует «Солнечная долина» в Миассе.

Магнитогорск, горнолыжный центр «Банное»

Разнообразие трасс

Склоны горы располагают к приятному катанию как любителей, так и профессионалов. На территории комплекса пять хорошо подготовленных трасс от 300 до 2000 метров, есть сноуборд-парк, учебная трасса для детей.

Сервис и услуги

Горнолыжный курорт располагает редким для России подъемником — гондольного типа. И это главная «фишка» комплекса. Есть и возможность вкусно подкрепиться как у подножия горы, так и в ресторане на вершине горы.

Проживание

В непосредственной близости с «горнолыжкой» уютный санаторий «Юбилейный», располагается рядом с озером Банное. Есть и множество других вариантов найти гостиницу, которых в округе великое множество.

Соотношение цена/качество

Благодаря искусственному оснежению сезон на «Банном» открывается уже в конце октября, а завершается в конце апреля. Здесь любят отдыхать магнитогорцы и любители зимнего отдыха из Башкортостана. Возможно, поэтому курорт пользуется спросом, а руководство комплекса немного завышает ценник. Главный минус комплекса — в непредсказуемой и переменчивой погоде, из-за розы ветров здесь часто бушуют ураганы и метели.

Магнитогорск, горнолыжный курорт «Абзаково»

Разнообразие трасс

Один из наиболее удаленных от областного центра горнолыжных курортов, находится на территории Башкортостана. Зато здесь раздолье для райдеров: есть учебные трассы, пологие и спортивные крутые склоны. Общая протяженность трасс — около 16 км с перепадом высот до 320 м.

Сервис и услуги

Помимо катания с гор, на территории комплекса можно развлечь себя походом в хаски-центр, аквапарк, зоопарк или русскую баню. Все это делает курорт прекрасным выбором для отдыха всей семьей с маленькими детьми.

Проживание

Рядом с горнолыжным курортом есть огромный выбор гостиничных номеров на любой вкус и достаток. Самый популярный из них — санаторий «Юбилейный», располагающий всем необходимым для приятного и комфортного времяпровождения. Пользуется спросом и гостиничный комплекс «Маяк», находящийся у живописного озера Банное.

Соотношение цена/качество

Сервис и услуги комплекса вкупе с разнообразными и хорошо подготовленными трассами делают курорт одним из лучших в регионе. Даже президент РФ Владимир Путин по достоинству оценил возможности курорта, он трижды катался на склонах «Абзаково». В целом ценник вполне соответствует уровню, но сильно не завышен в сравнении с другими российскими горнолыжными курортами.

Миасс, горнолыжный курорт «Солнечная долина»

Разнообразие трасс

Курорт располагает развитой инфраструктурой: функционируют 12 горнолыжных трасс разной протяженности и сложности. Общая их протяженность — 8 км. Максимальный перепад высот — 230 м. Для опытных райдеров — трассы для кроссовых дисциплин, хафпайпа и слоупстайла, а также один из лучших в России сноуборд-парк. Все трассы сертифицированы Международной федерацией фристайла.

Сервис и услуги

На территории комплекса есть несколько ресторанов с разнообразной кухней, барбекю-зоны, множество дополнительных услуг: банный центр с бассейном под открытым небом, хаски-центр, конный клуб и даже небольшой контактный зоопарк.

Проживание

В деревянных домиках апарт-отеля Sunny Valley имеется все необходимое для комфортного отдыха всей семьи. Правда, цены для такого отдыха «кусачие», не каждой семье по карману. Есть на территории курорта и недавно построенная гостиница Sport Residence. Если есть желание сэкономить — можно остановиться неподалеку от горнолыжного курорта в обустроенных домиках поселка Сыростан.

Соотношение цена/качество

«Солнечная долина» — один из самых дорогих горнолыжных курортов не только Южного Урала, но и России. Когда вам предлагают так много сервисов и «плюшек» — будьте готовы к тому, что и платить за это придется втридорога. И все же, по мнению большинства посетителей курорта, цены за эти услуги явно завышены.

Миасс, горнолыжный центр «Райдер»

Разнообразие трасс

Хорошо подготовленным профессионалам здесь делать нечего. ГЛЦ «Райдер» ориентирован в первую очередь на семейный отдых и людей, ценящих уют, домашнюю атмосферу и европейский сервис. Склон пологий, идеально подходит для юных спортсменов и начинающих райдеров.

Сервис и услуги

Философией центра является комфорт и безопасность — необходимая основа для приятного отдыха гостей. Современные технологии и оборудование гарантируют предоставление услуг на европейском уровне. Несколько лет подряд на вручении премий Союза горнолыжной индустрии ГЛЦ «Райдер» был признан как самый высокотехнологичный горнолыжный курорт в России.

Проживание

На территории комплекса есть хостел и отдельные номера, но спрос на них невысок. А зачем платить втридорога, если учесть, что ГЛЦ «Райдер» находится в черте города Миасса?

Соотношение цена/качество

Горнолыжный курорт является оптимальной площадкой для обучения новичков. И в этом отношении идеальный вариант, как уже говорилось выше, для семейного досуга. На территории комплекса работают профессиональные инструкторы, есть игровые комнаты для детей и неплохой буфет.

Аша, горнолыжный курорт «Аджигардак»

Разнообразие трасс

Курорт подготовлен для катания на горных и беговых лыжах, сноубордах и тюбингах. Сложность трасс отмечается цветами: синие — туристические, красные — средней сложности, а черные — для профессионалов. На последних горнолыжникам встречаются трамплины и искусственные бугры. Общая протяженность спусков — около 20 км, длина — от 500 м до 3,5 км. Перепад высот — 400 м.

Сервис и услуги

Горнолыжный комплекс переживает не лучшие времена, текущее его состояние не выдерживает критики. Это отмечают как специалисты, так и посетители курорта. В июле прошлого года объект был выставлен на продажу, но покупателей так пока и не нашлось.

Проживание

Номерной фонд у курорта слабоват, количество коттеджных домиков для проживания ограниченно. Но если вам повезет и вы сможете заранее забронировать себе один из домиков, вы точно останетесь довольны: коттеджи располагаются в непосредственной близости от подъемников, вокруг — невероятные красоты южноуральской природы.

Соотношение цена/качество

Великолепная природа — заснеженные вершины и сосновый лес, комфортная погода без перепадов температур и удобные протяженные трассы привлекают сюда семьи с детьми. Однако южноуральцы этот курорт не балуют, заснеженные склоны горы облюбовали жители соседнего Башкортостана. Цены на услуги вполне демократичные.

Куса, центр активного отдыха «Евразия»

Разнообразие трасс

Курорт располагает большим количеством трасс протяженностью более 10 тысяч метров с перепадом высот до 240 м. Главное его преимущество — местоположение: «Евразия» находится на границе с заповедниками «Таганай» и «Зюраткуль». Именно поэтому здесь много туристов.

Сервис и услуги

Одноименная гостиница, кафе и ресторан обеспечивают необходимый минимум комфорта в рекреационной зоне заповедника. Тут же есть скалодром, батутный зал, тюбинговая трасса и каток, которые позволяют разнообразить свой досуг.

Проживание

Остановиться гости курорта могут в неплохой гостинице «Евразия», в которой предусмотрены одноместные, двухместные и спортивные номера (до четырех человек). У подножия склона в административном здании работает кафе с ресторанной зоной и баром.

Соотношение цена/качество

Любители зимнего отдыха любят посещать «Евразию» за относительно невысокий ценник в сравнении с другими южноуральскими курортами. Но при этом не наблюдается диких очередей на подъемник. Зато с вершины горы открывается изумительная панорама национальных парков, да и трассы в большинстве своем соответствуют высоким стандартам.

Трехгорный, горнолыжный центр «Завьялиха»

Разнообразие трасс

На курорте функционируют десять трасс, но их состояние, как отмечают многие посетители, сильно зависит от погоды. Общая протяженность трасс — около 17 км. Пологие склоны — самые подходящие условия для начинающих райдеров. Впрочем, найдется место и для профи. В верхней части горы проложены трассы для любителей беговых лыж, общей длиной 15 км.

Сервис и услуги

На «Завьялихе» несколько подъемников — от бугельного до шестиместного кресельного. Курорт относительно новый, поэтому инфраструктура комплекса оставляет пока желать лучшего. Впрочем, с каждым новым сезоном заметны качественные преобразования на курорте в лучшую сторону. Очевидно, у комплекса при таком подходе большие перспективы.

Проживание

Для гостей горнолыжного курорта предусмотрено гостевое жилье в отеле «Каменный цветок». Гостиничный комплекс состоит из четырех отелей, каждый из которых оснащен уютными номерами разных классов — от люкса до эконома. Номерной фонд гостиницы представлен 137 комфортными апартаментами с современной техникой и оснащением.

Соотношение цена/качество

Многие посетители курорта отмечают, что трассы хорошо подготовлены, на них свежий и мягкий снег. В перечень плюсов «Завьялихи» можно включить наличие в шаговой доступности уютного жилья для туристов, а также минимальный спектр развлечений, необходимых для хорошего отдыха.

Касли, горнолыжный комплекс «Вишневые горы»

Разнообразие трасс

Четыре трассы длиной в 1400 метров больше подходят для уже подготовленных райдеров. Особенно крутые склоны на вершине горы. Хорошо подходит для фрирайда.

Сервис и услуги

Горнолыжный комплекс не располагает развитой инфраструктурой, рассчитан исключительно на то, чтобы покататься в хорошую снежную погоду. Нет вечернего освещения и искусственного оснежения. Подъемники не включаются при низких температурах (−20 градусов и ниже).

Проживание

Поскольку спортивный объект обладает достаточно скромной инфраструктурой, на его территории нет гостевых домиков и отелей. Все, чем может похвастаться «Гора Вишневая» — это пункт проката и небольшой домик-кафе, в котором можно выпить горячие напитки, перекусить и передохнуть после катания.

Соотношение цена/качество

Не обладает развитой инфраструктурой, и цены проката очень низкие — около 1000 рублей за четыре часа катания в праздничные дни. Капризы погоды сильно влияют на работу двух бугельных подъемников: при температуре ниже −20 градусов сооружение попросту отключается. Из-за того, что техническая база последний раз обновлялась лет десять назад, подъемники и пропускная система подвержены частым поломкам, что может создавать дополнительные очереди.

Кыштым, гора Егоза

Разнообразие трасс

На Егозе две основные трассы северо-восточной ориентации с общей длиной 4600 метров, с перепадом высот до 400 метров, есть и детская трасса. Остальные склоны пригодны для фрирайда для профессионалов.

Сервис и услуги

Кафе «Викинг» и мангальная зона — вот, собственно, и все возможности перекусить на «Егозе» после катания. Развлечений для детей не так много, поэтому о досуге для них нужно побеспокоиться заранее.

Проживание

В непосредственной близости от горнолыжного курорта располагаются два отеля — «Егозинское бунгало» и «Дальняя дача». Цены демократичные, номера уютные.

Соотношение цена/качество

Хороший курорт для катания, но с неразвитой инфраструктурой. Поэтому и цены на прокат ниже среднего.

Фото: с официальных сайтов горнолыжных курортов.