«Скауты» из Челябинска сыграют в первом матче нового сезона лиги по американскому футболу

Соперниками южноуральцев станут «Молнии» из Екатеринбурга

Первый матч чемпионата Восточно-европейской лиги по американскому футболу проведут в эти выходные «Скауты» из Челябинска. На домашнем поле южноуральская команда встретится с соседями — командой «Молнии» из Екатеринбурга. Встреча, которая откроет сезон Восточно-европейской лиги для «Скаутов» состоится на стадионе «Локомотив».

«Не часто, к сожалению, в Челябинске можно увидеть матч по американскому футболу, потому — не пропустите! Это действительно интересно, тем более вам это ничего не стоит — вход свободный! Наша команда имеет богатую историю, а с вашей поддержкой в это воскресенье станет на одну победу больше!»— сообщили представители челябинской команды.

История противостояния «Скаутов» и «Молнии» после возрождения челябинской команды в 2019 году насчитывает всего два матча. Обе игры остались за футболистами из Екатеринбурга. При этом «Молнии» оба раза выиграли, набрав 14 очков, то есть занеся два тачдауна. Последняя встреча «Скаутов» и «Молний» прошла 17 октября и завершилась победой последних, 14:6. Добавим, в последних двух домашних челябинская команда не набирала очков.

Игра против «Молний» состоится в воскресенье, 16 мая, на стадионе «Локомотив». Начало встречи — в 14:00 по местному времени.