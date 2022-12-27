Сильные и стильные — лучшие спортсменки года Челябинской области

Десять наших самых успешных девушек-атлеток — в рейтинге Первого областного

Одни девушки штампуют рекорды, другие бросают на иппон, а некоторые умудряются побеждать в разных видах спорта. А над ними возвышается чемпионка чемпионок — та, которая в этом году не проиграла ни одного старта! Мы составили рейтинг десять лучших спортсменок Челябинской области по итогам 2022 года.

10. Софья Стрелец (плавание подводное)

С классическим плаванием все понятно — имена чемпионов у всех на слуху, а сам вид спорта является одним из самых массовых и популярных во всем мире. Но есть и одна из разновидностей плавания, который называют подводным. Здесь множество различных дисциплин и видов, которые включают в себя плавание как на поверхности воды, так и под водой. Среди них — плавание в ластях и моноласте, с аквалангом, трубкой, апноэ (задержкой дыхания) и т. д. Вот здесь-то и как рыба в воде (в разных смыслах) чувствует себя челябинская спортсменка Софья Стрелец.

Кстати, в этом виде спорта челябинские пловцы всегда были на виду. Еще не так давно, победы на чемпионатах мира и Европы одерживали Марина Воронина и Роман Гиниятулин. Теперь настал черед обратить на себя внимание Софье Стрелец. Еще одна подопечная Заслуженного тренера России Евгения Богданова в нынешнем сезоне утвердила себя в роли одного из лидеров национальной сборной.

В 2022-м Софья Стрелец выиграла два главных старта — Кубок и чемпионат России по плаванию в ластах. Этого чемпионке показалось мало и она решила попробовать себя в апноэ (скоростное подводное плавание с задержкой дыхания). И тут подтвердила статус сильнейшей, завоевав золото на статусных международных стартах.

9. Эльвира Седухина (велоспорт)

Какая русская девушка не любит создавать себе трудности, чтобы затем их героически преодолевать? Велогонщица из Копейска — одна из них. Кататься (то есть гонять) на скорость по ровной поверхности шоссе или трека ей не интересно — слишком легко. Поэтому Эльвира Хайруллина борется с собой и соперниками на горных извилистых трассах в маунтинбайке. Уже не один десяток лет.

Время идет, а опытная спортсменка продолжает служить ориентиром для молодых и перспективных соперниц. В этом году спортсменка пошла на большие перемены в личной жизни — вышла замуж, сменила фамилию на Седухину и таким образом перезагрузила свою карьеру. Победы на всероссийских стартах, чемпионате и Кубке страны в кросс-кантри — далеко не полный послужной список побед копейской спортсменки в завершающемся году.

8. Оксана Степанова (гиревой спорт)

Как стать чемпионкой мира и вернуть себе титул сильнейшей на планете гиревички 8 лет спустя можно подробно рассказать челябинка Оксана Степанова. За это время произошло много событий в жизни талантливой и сильной спортсменки, но она снова на вершине. И только она сама одна знает чего ей это стоило!

Чемпионат мира по гиревому спорту прошел в октябре в столице Индии. Отправилась на турнир и Оксана Степанова, завоевав это право показав лучший результат на чемпионате страны. В Нью-Дели наша землячка за 10 минут подняла 24-килограммовую гирю 178 раз, завоевав золото. И сделала себе прекрасный подарок ко Дню рождения.

7. Наталья Комбарова (легкая атлетика)

Обаятельная девушка с симпатичной улыбкой в этом году не слезала с пьедестала почета на соревнованиях по легкой атлетике. Причем, статус и ранг турниров для нее не играл никакого значения. Правда, стоит отметить, что в основном это были медали серебряного и бронзового достоинства. Но уже сам факт того, что 21-летняя спортсменка стала составлять конкуренцию лидерам в России в беге на 100 и 200 метров говорит о многом.

Наталья Комбарова начала год с победы на первенстве России, продолжила серией удачных стартах на серии турниров «Королева спорта» и золотом на летней Универсиаде. А затем успешно выступила на двух главных стартах года — чемпионате России (бронза) и Всероссийской летней Спартакиаде в Челябинске (серебро).

6. Дина Гизатулина (дзюдо)

До недавнего времени эксперты дзюдо называли ее как одной из самых перспективных спортсменок страны. И в этом году Дина Гизатулина стала оправдывать возложенные на нее авансы. Начала уроженка Кунашака с победы на первенстве России. А потом пошло как по накатанной уже в состязаниях среди взрослых. Победы на турнирах в Красноярске (июнь) и Майкопе (июль) уже воспринимались как закономерность.

Правда, не обошлось и без поражений (а как же без них?). На Всероссийской летней Спартакиаде Дина Гизатулина финишировала за чертой призеров, заняв итоговое 5-е место. Но доказала на ноябрьском чемпионате России в Екатеринбурге, что это была досадная случайность. Южноуральская спортсменка здорово прошла турнир, добралась до финала, где уступила бронзовому призеру ОИ-2021 Мадине Таймазовой. Но и это выступление вряд ли стоит расценивать как неудачу — Дина Гизатулина провела действительно насыщенный и успешный год.

5. Сабина Гилязова (дзюдо)

Не менее успешно выступила в 2022 году и еще одна южноуральская спортсменка Сабина Гилязова. Причем, если говорить об основных стартах сезона, то здесь челябинка проявила себя с самой лучшей стороны. Начнем с того, что Сабина дошла до финала Всероссийской летней Спартакиаде, где стала серебряным призером.

Но главную свою победу южноуральская спортсменка одержала на чемпионате России в Екатеринбурге. Причем, Сабина Гилязова впервые завоевала титул сильнейшей дзюдоистки страны.

А завершила сезон наша спортсменка на домашнем турнире памяти Григория Веричева — этапе серии турниров Russian Judo Tour. Причем, выступила не в своей родной весовой категории до 48 кг, а в 52 кг. Она дошла до финала, но уступила в решающем поединке за золото.

4. Валерия Шабалина (плавание ЛИН)

Казалось бы, после Паралимпийских игр трудно найти в себе мотивацию для того, чтобы ставить перед собой новые задачи и высоты. Тем более, если ты стал одним из героев соревнований, завоевав четыре золотые и одну серебряную медали. Однако и в этом году Валерия Шабалина продолжала оставаться на слуху, покоряя для себя все новые и новые вершины.

Челябинка выиграла все шесть заплывов на Кубке России ЛИН, став абсолютным победителем соревнований. Повторила она этот успех и ноябрьском чемпионате России. И вновь 6 золотых медалей!

И все-таки самый крутой результат Валерия Шабалина показала на летних играх Паралимпийцев в Сочи. Ей удалось установить новый мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем, который теперь равняется 1.03,33. Ближайшая преследовательница уступила чемпионке более 10 секунд, что для столь короткой дистанции целая пропасть.

3. Екатерина Ефременкова (шорт-трек)

Вообще-то эта героиня все свои самые громкие победы одержала в шорт-треке. В составе национальной команды выступила на Олимпийских играх 2018 и 2022 годах. Правда, медали завоевать не получилось. Однако Кате Ефременковой роль лидера сборной в шорт-треке показалось мало, в этом году она решила попробовать свои силы в классическом конькобежном спорте.

И ведь получилось! Уже на первом официальном старте ей удалось завоевать золото. Произошло это на октябрьском Кубке Коломенского кремля, а затем закрепить успех победой в командной гонке на Кубке России. Екатерина при этом не забывает закреплять успех и на соревнованиях по шорт-треку. Так, совсем недавно она завершила год двойной победой на чемпионате России, который прошел в Коломне.



2. Ольга Фаткулина (конькобежный спорт)

Наследница знаменитой Лидии Скобликовой, как и всегда, была неподражаемой. Ольга Фаткулина с легкостью выиграла чемпионат и Кубок России, показала быстрые секунды на ряде турниров и доказала, что равных в стране на спринтерских дистанциях нет.

Жаль, остался горький осадок от того, что челябинка осталась без наград на зимней Олимпиаде-2022. В Пекине по различным причинам ей не удалось показать то, на что способна. Но сам факт того, что челябинской конькобежке доверили стать знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр — это исторический момент и несомненное достижение.



1. Татьяна Минина (тхэквондо)

Вне всяких сомнений челябинская тхэквондистка — лучшая спортсменка Челябинской области. В который год подряд. Татьяна Минина удивляет своей способностью выступать на стабильно высоком уровне и работать на максимальный результат на соревнованиях любого ранга. Ее титулы и регалии говорят сами за себя — серебряный призер Олимпийских игр-2021 в Токио, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы...

В этом году наша челябинка выступила выше всяких похвал, закрепив за собой статус лидера сборной России по тхэквондо. Татьяна Минина выступила на 9 соревнованиях и в каждом из них завоевывала золотые медали. Более того, на этих турнирах она провела 24 поединка — и во всех одержала победы! Непобедимая спортсменка!

Кубок президента WTF в Албании, матчевая встреча со сборной Ирана в Сочи, Кубок Беларуси в Минске, чемпионат мира среди военнослужащих в Иране, Кубок России и командный чемпионат страны, Кубок президента СТР в Черкесске... На этих турнирах Татьяна Минина показала максимальный результат. Но главную победу она одержала сначала на чемпионате России в Нальчике, а затем подтвердила звание сильнейшей тхэквондистки страны на Всероссийской летней спартакиаде. Браво!

Фото: Федерация тхэквондо Челябинской области, Союз конькобежцев России, Федерация дзюдо России, Всероссийская федерация легкой атлетики, Всероссийская федерация плавания, Федерация гиревого спорта России, Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

