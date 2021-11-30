Сильные и смелые! Рейтинг самых успешных суперменов южноуральского спорта

Самые обаятельные и привлекательные спортсмены — в подборке ИА «Первое областное»

Спортивный мир Челябинской области насыщен интересными, а главное, успешными атлетами. В своей стезе они герои, в жизни же — принцы на белых конях. Редакция ИА «Первое областное» составила список южноуральских спортсменов, чьи достижения заставляют гордиться ими, а внешность привлекает взгляды противоположного пола.

Егор Дорохов (футбол)

Этот молодой, улыбчивый парень родился в Златоусте, где и начал свой путь к славе и успеху. На перспективного футболиста обратили внимание в Челябинске. Тренеры местного профессионального клуба увидели в нем потенциал и пригласили на просмотр. Так в 18-летнем возрасте игрок получил хороший шанс заявить о себе и построить карьеру.

Первые два года ушли на адаптацию в коллективе, Егор Дорохов не всегда проходил в стартовый состав, выходя на поле со скамейки запасных на замену. В прошлом сезоне футболист своей игрой и работой на тренировках заслужил того, чтобы ему стали все чаще и чаще доверять позицию стартового игрока ФК «Челябинск». Стала расти и результативность игрока: сначала шесть голов за сезон, затем восемь.

На старте новой «регулярки» у местной команды была длительная победная серия. И одним из главных творцов побед был Егор Дорохов, ставший лучшим бомбардиром клуба. «Меня вдохновляет Криштиану Роналду. Он работоспособный человек, который отдает всего себя на футбольном поле. Да и всех своих высот он добился сам. Хороший пример для подражания», — поделился своими «идеалами» челябинский спортсмен.

С такими-то именитыми «мотиваторами» все нипочем! Да и самого Егора уже по праву можно назвать звездой: директорат ФНЛ-2 признал Дорохова одним из лучших молодых игроков лиги.

Роман Халиулин (бодибилдинг)

«Сконцентрирован на себе и на своей физической форме» — так можно описать следующего супермена нашего списка. Роман Халиулин — чемпион мира, являющийся одним из немногих спортсменов в стране, кто занимается бодибилдингом профессионально.

Весной 2016 года атлет приехал на Южный Урал для участия в своем первом серьезном старте — открытом первенстве Челябинской области. Каких-то целей, как признается Роман, он не преследовал, но на удивление ему удалось выиграть турнир. После этого бодибилдер загорелся видом спорта, начал в него вникать.

В 2019 году Федерация бодибилдинга и фитнеса России ввела новую номинацию «Классик физик», которая, как оказалось, лучше подходила под генетические параметры тела Халиулина. Весной того года он стал вице-чемпионом страны, а осенью выиграл абсолютную категорию и поехал на чемпионат мира, где завоевал золото в своей категории. Позже Роман завоевал право на получение так называемой карты от IBBF Pro-League (Международная федерация бодибилдинга и фитнеса), которая выдается атлетам только за самые значимые достижения в любительском бодибилдинге.

Кроме спортивного признания, у спортсмена есть собственный бренд и много различных финансовых договоренностей с разными фирмами по производству спортпитания и инвентаря. Роман Халиулин, можно сказать, атлет до «мозга костей»: ничем другим, кроме бодибилдинга, не занимается. Весь его режим и уклад жизни заточен на достижение результата в спорте.

Степан Чистяков (конькобежный спорт)

Этот обаятельный парень — выходец из спортивной семьи. Мама Степана Чистякова является тренером спортшколы СШОР № 1 Челябинска по конькобежному спорту. В детстве он очень любил ходить вместе с ней на работу — отсюда и призвание в жизни. Но изначально Степа начал заниматься конькобежным спортом для укрепления здоровья. Тогда, в четырехлетнем возрасте, ни о каких высоких целях речи не шло.

Сейчас же спортсмен является многократным победителем и призером юниорских этапов Кубка мира. И на главный старт прошлого сезона, первенство мира, Степан Чистяков отправился в статусе одного из фаворитов соревнований. К слову, выиграть многоборье в конькобежном спорте очень сложно и престижно. В последний раз это удавалось сделать лишь в 1998 году. И вот южноуралец вписал свое имя в историю конькобежного спорта и выиграл для страны золотую медаль!

«Помню, первые соревнования проходили на открытом стадионе без крыши. Там я стартовал на дистанции 100 метров и умудрился на ней дважды упасть… Думаю, понятно, насколько сильно я волновался. Сейчас же все иначе: вечером, перед стартом, стараюсь меньше думать о предстоящих гонках, чтобы не выгорать эмоционально. Но, естественно, совсем выбросить мысли о них из головы не получается. В такие моменты пытаюсь успокоиться и дать себе правильный настрой», — рассказал о своих приготовлениях перед соревновательными днями Степан Чистяков.

Последними спортивными достижениями южноуральского конькобежца являются серебро чемпионата России в дисциплине «командный спринт» в составе сборной Челябинской области и пятое место на дистанции 1000 метров того же первенства. Сейчас Степан Чистяков является одним из претендентов на участие в зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Константин Минин (тхэквондо)

«Я твой брат и ты мой брат» — братья-близнецы Минины, разумеется, достойны того, чтобы обоих включить в список самых ярких и успешных южноуральских спортсменов. Мы остановили свой выбор на Константине. Ну, хотя бы потому, что он в отличие от брата сейчас живет и тренируется в Челябинске. Да и звездная жена Татьяна косвенно позволяет супругу быть в центре внимания.

Вообще, братья Минины — необычайно талантливые тхэквондисты и сильные спортсмены. Они много лет входят в состав сборной России, неоднократно громко заявляли о себе на международном уровне, но по-настоящему крутого турнира так пока и не выиграли. Хотя по своему потенциалу достойны призовых мест чемпионатов мира или Олимпийских игр.

Константин и Татьяна сыграли свадьбу в прошлом году. Решение приняли, когда сидели дома на самоизоляции и тренировались, не выходя из квартиры. После олимпийского серебра Тани сейчас у звездной пары много домашних хлопот. У Татьяны впереди множество других стартов и возможностей пополнить свою коллекцию наград, а Константин хоть и продолжает готовиться к новым стартам, кажется, начинает подумывать о завершении карьеры.

Этим летом он попробовал себя в качестве телекомментатора олимпийских состязаний, ведет свой собственный ютуб-канал, где анализирует поединки ведущих тхэквондистов мира. Парень он умный, с головой. И наверняка в ближайшем будущем мы увидим его успехи и в других ипостасях.

Никита Тертышный (хоккей)

Кареглазый кудрявый джентльмен в нынешнем сезоне играет ключевую роль в челябинском «Тракторе», является одним из самых результативных игроков клуба. А ведь еще совсем недавно он не был нужен даже местному «Челмету» — в прошлом сезоне Никита Тертышный был вынужден отправиться в клуб Высшей лиги «Югру» из Ханты-Мансийска.

Именно здесь челябинскому игроку удалось проявить снайперские качества и вновь напомнить о себе хоккейным специалистам. Так, в нынешнем межсезонье воспитанник челябинского хоккея вернулся на родину. И уже во время предсезонной подготовки заставил говорить о себе: на турнире в Сочи его признали лучшим нападающим, а на Кубке губернатора Челябинской области он забросил две шайбы за четыре матча.

«У меня по жизни было много моментов, когда меня убирали или не ставили на игры. Понимал, что, когда Гика вернется, он будет играть с Седлаком. Ничего такого в этом нет. Тогда мне сказали выходить в первом звене, теперь — в третьем. Никаких обид нет. Это совсем по-детски — обижаться на то, что тебя убрали, хотя ты показал результат. Это ничего не значит. Все же звенья выходят на лед и должны приносить пользу», — прокомментировал Никита в интервью «Спорт-экспрессу» смену игровых позиций в «Тракторе».

Сейчас же Тертышный-младший продолжает радовать челябинских болельщиков и повышать личную статистику. На данный момент в «Тракторе» он является одним из самых результативных игроков.

Константин Пономарев (бокс)

Трус не играет в хоккей… ну, и не выходит биться на ринг. Чего не скажешь о следующем герое рейтинга. Константин Пономарев дебютировал на профессиональном уровне в 2010 году и сразу одержал победу. Через три года боксер завоевал вакантный титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC среди молодежи.

Константин решил связать свою жизнь именно с этим видом спорта для того, чтобы уметь драться и быть сильным: хотел научиться постоять за себя. Но как только он приступил к тренировкам, его первый тренер тут же дал понять, что если тот попробует применить навыки из зала в жизни, то будет выгнан из спортивной школы.

Юный боец не ослушался наставника и демонстрировал свое мастерство исключительно на ринге. За это он и получил прозвище Талант. Бокс стал для Константина Пономарева не просто хобби, он стал для него жизнью. Этот спорт научил его выяснять отношения дипломатично, воспитал характер, силу воли и уверенность в себе. Благодаря ему южноуральский герой стал ответственным и более целеустремленным.

«Меня многие узнают на улице, многие хотят пообщаться, сфотографироваться или подружиться. И мне это доставляет радость, ведь в такие моменты я понимаю, что моя карьера не прошла бесследно. Честно признаюсь, это меня очень мотивирует. Я хочу стать таким человеком, которого знают не только в России, но и во всем мире. А для этого мне необходимо стать чемпионом мира — это было и остается моей целью номер один», — рассказал Константин Пономарев в интервью корреспонденту ИА «Первое областное».

Тимур Моргунов (легкая атлетика)

Те, кто интересуются спортом, помнят главную драму легкой атлетики олимпийского сезона: уроженец Челябинской области Тимур Моргунов — единственный российский топ-атлет, которому не дали нейтрального статуса. Проще говоря, перед его носом просто закрыли дверь главного старта в жизни.

В момент, когда все узнали об этой грустной новости, южноуралец на соревнованиях в Чебоксарах штурмовал второй результат сезона в мире в прыжках с шестом. Он стал лучшим. Достойно Тимур отреагировал и на эту информацию о запрете на участие в Токио. «Буду прыгать везде, кроме Олимпийских игр», — прокомментировал атлет в интервью федеральным СМИ.

На самом деле возможность попасть в сборную была — казалось, не нейтральный статус для нашего спортсмена ошибочен. И если бы западные вершители судеб отреагировали на запрос Федерации легкой атлетики России оперативно, то включить одного из лучших шестовиков мира в олимпийский состав еще было бы возможно. Но, увы, этого не произошло. Так серебряный призер чемпионата Европы — 2018, двукратный чемпион России Тимур Моргунов остался без шанса побороться за высшую олимпийскую награду в этом году.

Кирилл Писклов (баскетбол)

С улыбкой на лице он обнимал своих близких в аэропорту Челябинска. Еще бы! Долгое ожидание окупилось: Кирилл Писклов стал серебряным призером Олимпиады-2020 в баскетболе 3×3.

Но не сразу спортсмен стал заниматься в таком формате. В классический баскетбол он пришел в шесть лет. Тогда занятия проходили в местном Дворце пионеров и школьников имени Н. К. Крупской под руководством тренера Владимира Аксарина. В 2013 году Кирилл уехал в Подмосковье, где стал заниматься в спортивном интернате, затем была карьера в профессиональных баскетбольных клубах страны.

В какой-то момент Писклову позвонил менеджер сборной баскетбола 3×3 и пригласил попробовать себя в этом виде спорта. Южноуралец просмотрел множество роликов с записями игр, увиденное понравилось динамикой и зрелищностью. У него получилось успешно совмещать оба вида спорта: в классический баскетбол играл осенью-весной, в 3×3 — летом.

Будучи универсальным игроком, он легко адаптировался к новым условиям. В июле 2021 года стало известно, что Кирилл в составе мужской сборной 3×3 пробился на Олимпиаду в Токио. После поражения Бельгии и Польши команда выиграла Сербию и вышла в финал Игр, где уступила Латвии. Сейчас серебряный призер Олимпийских игр стартовал в 20-м сезоне российской суперлиги в составе команды «Уралмаш» (Екатеринбург).

Евгений Кузнецов (хоккей)

Вот мы и подошли к одному из самых «звездных» южноуральских спортсменов. Хоккеист Евгений Кузнецов, пожалуй, вне конкуренции по совокупности своих достижений. По крайней мере, в хоккее точно. Одни титулы и регалии спортсмена можно перечислять долго. Назовем главные: он двукратный чемпион мира (2012, 2014), чемпион мира среди молодежных команд (2011) и обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Воспитанник хоккейной школы «Трактор» быстро вырос в звезду отечественного хоккея. Уже в 18-летнем возрасте Кузя заставил обратить на себя внимание. Помог ему в этом великий Валерий Белоусов, который дал возможность игроку поверить в себя. Как результат — уже на следующий год после дебюта в составе родного клуба Евгений Кузнецов был приглашен на Матч всех звезд КХЛ. Еще через год — стал лучшим бомбардиром клуба, а затем и дошел с ним до финала Кубка Гагарина.

Успешно для Кузнецова сложилась карьера в сборной России и НХЛ. Он продолжает оставаться одним из самых медийных хоккеистов, даже несмотря на мрачную «кокаиновую» историю, повлекшую за собой дисквалификацию Международной федерации хоккея (IIHF). Сейчас Федерация хоккея России бьется за форварда в надежде, что удастся сократить сроки дисквалификации для того, чтобы он смог выступить в составе сборной на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Это еще один показатель того, насколько велики авторитет и талант хоккеиста. Хочется верить, что наш земляк еще не раз напомнит о себе яркой игрой и принесет пользу командам, за которые выступает.

Спасибо вам, наши герои спорта, за то, что вы не только радуете нас своими яркими победами, но и показываете эталон мужества и успешности!

Автор: София Поромова

Фото: из архива и личных аккаунтов спортсменов



