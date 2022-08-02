Сильнейшие южноуральские легкоатлеты выступят на чемпионате России

В Чебоксары отправилась команда из 37 спортсменов Челябинской области

Сегодня, 2 августа, в Чебоксарах стартует чемпионат России по легкой атлетике. Сильнейшие спортсмены страны будут бороться не только за медали, но и за право выступить на главном старте года — Всероссийской летней спартакиаде, которая пройдет в Челябинске в конце августа, сообщает региональная федерация легкой атлетики.

Соревнования в столице Чувашии пройдут с 2 по 5 августа. За четыре дня будет разыграно 44 комплекта наград. При этом в программу соревнований включены и состязания по спортивной ходьбе. Организаторы подготовили именные нагрудные номера, которые достанутся прошлогодним чемпионам и лидерам текущего сезона. Отстаивать чемпионское звание спортсмены будут с золотыми номерами, лидеры сезона выступят с номерами синего цвета.

Соревнования входят в серию турниров «Королева российского спорта», все призеры получат от Всероссийской федерации легкой атлетики 50 000 рублей (1-е место), 30 000 рублей (2-е место) и 20 000 рублей (3-е место). Чемпионат России является последним этапом отбора на Всероссийскую летнюю спартакиаду — соревнования по легкой атлетике пройдут в Челябинске с 25 по 29 августа.

На чемпионат России — 2022 в Чебоксары отправились ведущие спортсмены Челябинской области. В заявку команды попали 37 спортсменов. В беговых дисциплинах лидером нашей сборной является Наталья Комбарова. Она планирует выступить на дистанции 200 метров и в женской эстафете. В беге на 110 м с барьерами на высокие места претендует Кристина Полякова.

В прыжковом секторе хорошие шансы на медали сохраняют Тимур Моргунов (прыжки с шестом), Даниил Котов и Никита Анищенков (оба — прыжки в высоту). По традиции среди фаворитов наши ходоки. На старт 10-километровой дистанции выйдут Василий Мизинов, Дмитрий Грамачков, Кирилл Грудкин, Евгений Добрынкин у мужчин и Юлия Халилова, Анастасия Таушканова, Александра Симакова и Елена Сборец у женщин.

«Настроение боевое, все наши ребята горят желанием показать максимальные результаты. По традиции возлагаем большие надежды на Василия Мизинова и Тимура Моргунова. Рассчитываем на успешное выступление наших ходоков. Побороться за тройку призеров в командном зачете будет сложно, но постараемся быть рядом с ней», — сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» в телефонном разговоре главный тренер сборной Челябинской области по легкой атлетике Александр Колесников.

Трансляцию соревнований в прямом эфире покажут телеканалы группы «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на ютуб-канале и в группе Всероссийской федерации легкой атлетики «ВКонтакте».