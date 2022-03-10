Сильнейшие южноуральские боксеры выступят на чемпионате России среди студентов

Соревнования пройдут в Красноярске с 14 по 19 марта

В Красноярске с 14 по 19 марта пройдет чемпионат России среди студентов по боксу, на котором выступят 14 южноуральских спортсменов. Среди них как перспективная молодежь, так и уже опытные, титулованные боксеры, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне».

Накануне в южноуральской столице состоялась областная универсиада по боксу. Эти соревнования стали последним этапом отбора при формировании сборной Челябинской области на студенческий чемпионат России. Под руководством старшего тренера команды Фаригата Касымова наши земляки провели учебно-тренировочные сборы на базе спорткомплекса «Динамо». В Красноярск наша команда отправится 13 марта.

«Ребята прошли два этапа учебно-тренировочных сборов, находятся в хорошей форме. Надеемся на хорошее выступление в Красноярске и выполнить все поставленные задачи перед командой», — отметил главный тренер сборной команды Челябинской области по боксу Фаригат Касымов.

В состав сборной вошли 14 спортсменов Челябинской области, представляющие три вуза: УралГУФК, ЮУрГУ и ЮУрГГПУ. Наиболее титулованные из них — призер первенства Европы Алексей Киселев, победитель Спартакиады молодежи России Артем Камалетдинов, победители чемпионата Вооруженных сил РФ Максим Плешков и Тамерлан Касымов, а также члены женской сборной России по боксу Елизавета Карташкова, Ланна Малюганова, Екатерина Исаева и Алена Касьянова. В тренерский штаб сборной вошли четыре специалиста: Фаригат Касымов, Анатолий Орлов, Радик Шамсутдинов и Сергей Новиков.