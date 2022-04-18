Сильнейшие юные гимнасты Урала выступят на турнире «Кубок SportGym» в Челябинске

Соревнования пройдут среди самых маленьких спортсменов

В Челябинске в ближайшие выходные пройдут состязания среди самых юных гимнастов «Кубок SportGym», в которых примут участие более 300 спортсменов Урала. Они поборются за медали и кубки в 39 номинациях, сообщают организаторы турнира.

«Мы уже во второй раз проводим эти соревнования и ставим для себя главную задачу — подарить детям чувство праздника и значимого события в жизни. Несмотря на юный возраст (а у нас будут выступать ребята от трех лет), мальчики и девочки полностью выкладываются на соревнованиях, стараются показать высокий результат», — считает председатель Федерации спортивной гимнастики города Челябинска, главный судья соревнований Иван Новиков.

Все участники получат грамоты и памятные призы, а также увидят показательные выступления профессиональных спортсменов. Соревнования пройдут 24 апреля с 12:00 до 18:00 в СШОР № 4 по спортивной гимнастике (Свердловский проспект, 84а/1). Вход свободный.