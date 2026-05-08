Сильнейшие юношеские хоккейные команды России и Беларуси сразятся в Челябинске

В турнире «Кубок чемпионов» сыграют ребята не старше 16 лет

Челябинск примет команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Красноярска, Сахалина и других городов России, а также гостей из Минска. На двух хоккейных площадках разыграют «Кубок чемпионов» среди хоккеистов не старше 16 лет. Поборется за трофей и юношеская команда «Трактор», сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Турнир в Челябинске стартует 11 мая, в нем примут участие 12 команд из России и Беларуси. На групповом этапе каждая команда проведет по одной игре с каждым соперником. Лучшие коллективы выйдут в плей-офф, который стартует 18 мая.

Группа А:

«Академия Михайлова» (Новомосковск)

«Юность-Минск» (Минск)

«Сокол» (Красноярск)

«Варяги» (ПГТ имени Морозова)

«Сахалин» (Южно-Сахалинск)

«Трактор» (Челябинск)

Группа Б:

«Янтарь» (Москва)

«Ак Барс-Нефтяник» (Альметьевск)

«Авангард» (Омск)

СКА (Санкт-Петербург)

«Динамо-Дон» (Новочеркасск)

СШОР имени Руслана Салея (Минск)

Челябинск на турнире представит команда «Трактор-2010» под руководством тренерского штаба Павла Брюханова, Виктора Шубникова и Александра Сазонова.

В прошлом году юные «трактористы» заняли второе место на этом турнире, уступив в финале сверстникам из московского «Спартака». В этом сезоне команда намерена побороться за высшую награду.

Матчи пройдут на двух ледовых площадках города: в ЛДС «Трактор» (улица Савина, 1) и в «Академии Трактор» (улица Макеева, 39). Вход на все игры — свободный.