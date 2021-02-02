Сильнейшие студенты-шашисты приедут в Челябинск

Столица Южного Урала примет всероссийские соревнования

В Челябинск приедут сильнейшие студенты-шашисты со всей России. В столице Южного Урала пройдут всероссийские соревнования. Турнир по шашкам состоится с 5 по 6 февраля в спорткомплексе УралГУФК.



«Данные значимые соревнования в Челябинске проходят уже второй год подряд. Впервые Челябинская область принимала их в 2020 году, соревнования прошли на высоком организационном уровне при поддержке Министерства спорта Челябинской области, ОГБУ „Дирекция СММ и ВФСК ГТО в Челябинской области“, администрации УралГУФК. Уверены, что в этом году мероприятие также пройдет безупречно и оставит у участников только положительные впечатления»,— рассказал главный судья соревнований, вице-президент Федерации шашек России Алексей Шонин.

Всего в соревнованиях выступят десять команд. Среди них — хозяева, команда Челябинской области, которая поборется за победу. Помимо южноуральцев на турнире выступят представители Свердловской, Нижегородской областей, Санкт-Петербурга, Республики Саха (Якутия), Республики Крым, Республики Башкортостан.