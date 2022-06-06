Сильнейшие спортивные снайперы выступят на Евроазиатском чемпионате в Чебаркуле

На Южном Урале такие соревнования пройдут впервые

На военном полигоне в Чебаркуле пройдет третий отборочный этап V Евроазиатского чемпионата по спортивному снайпингу. В этих соревнованиях около 50 снайперов страны выполнят 20 упражнений для того, чтобы отобраться на главный стрелковый старт года — финал турнира по стрельбе на дальние дистанции. Подобные соревнования в Челябинской области проводятся впервые, сообщают организаторы мероприятия.

Соревнования пройдут 11—12 июня на площадке Чебаркульского общевойскового полигона. В заключительном этапе отборочных соревнований планируют принять участие около 50 спортсменов-высокоточников из разных регионов страны. Им будет предложено выполнить 20 упражнений, в том числе из неустойчивых положений, и поразить движущиеся мишени, внезапные цели на неизвестных дистанциях, метрические цели на дистанциях от 300 до 1200 метров.

В Челябинской области стрелки будут бороться за право попадания на главные стрелковые соревнования года — финал юбилейного Евроазиатского чемпионата по стрельбе на дальние дистанции. Для них обустроены стрелковые позиции, организационно-бытовые сооружения, завершается оборудование уникальной мишенной обстановки.

Уникальность чебаркульской площадки заключается в том, что этот полигон — один из немногих в стране позволяет отрабатывать стрелковые упражнения на сверхдальних дистанциях, превышающих 1200 метров. Поражение целей на таких расстояниях является вызовом для многих высокоточников. Кроме того, закладываемый уровень оснащенности и количество возможных стрелковых упражнений позволят отнести чебаркульский сектор для высокоточной стрельбы к числу лучших в России.





Кроме гражданских спортсменов в соревнованиях примут участие сотрудники специальных подразделений Министерства обороны и правоохранительных структур. По итогам данного турнира на протяжении нескольких лет выявляются лучшие российские стрелки, формируется национальная команда стрелков-высокоточников, представляющих спортивные интересы страны.

Добавим, что первые 2 этапа прошли в апреле и мае на Тюменском и Екатеринбургском полигонах. Заключительный этап чемпионата, финал, планируется провести в августе в Екатеринбурге.