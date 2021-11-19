Силач из Троицка установил мировой рекорд в буксировке многотонного поезда

Достижение Дмитрия Локтионова подтвердили представители федерации «Сильнейшие люди мира»

Силач Дмитрий Локтионов из Троицка протащил 410-тонный поезд, что позволило ему установить новый рекорд России и мира. Достижение подтвердили представители федерации «Сильнейшие люди мира», видеокадры выложены в сообществе ВК «Молодежь Троицка».



Дмитрию Локтионову с помощью лестницы, уложенной на шпалах, удалось протащить за собой поезд на тросе на шесть метров. Такое упражнение называется трек-пул. На кадрах, опубликованных в сообществе в ВК «Молодежь Троицка» видно, что стронгмен ушел далеко за пределы горизонтальной лестницы, установленной для захвата.





Дмитрий Локтионов неоднократно принимал участие в различных всероссийских состязаниях на силу и выносливость. Так, например, спортсмен, работающий тренером в спортивном клубе «Титан», выиграл в январе 2020 года турнир «Ледяной богатырь», прошедший в Уфе.



Ранее атлет в составе группы силачей установил другой рекорд. Им удалось протащить четыре огромных грузовика. Машины весили почти 80 тонн. У силачей получилось сдвинуть их с места на 20 метров всего за 24,5 секунды.

