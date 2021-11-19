Силач Дмитрий Локтионов из Троицка протащил 410-тонный поезд, что позволило ему установить новый рекорд России и мира. Достижение подтвердили представители федерации «Сильнейшие люди мира», видеокадры выложены в сообществе ВК «Молодежь Троицка».
Дмитрию Локтионову с помощью лестницы, уложенной на шпалах, удалось протащить за собой поезд на тросе на шесть метров. Такое упражнение называется трек-пул. На кадрах, опубликованных в сообществе в ВК «Молодежь Троицка» видно, что стронгмен ушел далеко за пределы горизонтальной лестницы, установленной для захвата.
Дмитрий Локтионов неоднократно принимал участие в различных всероссийских состязаниях на силу и выносливость. Так, например, спортсмен, работающий тренером в спортивном клубе «Титан», выиграл в январе 2020 года турнир «Ледяной богатырь», прошедший в Уфе.
Ранее атлет в составе группы силачей установил другой рекорд. Им удалось протащить четыре огромных грузовика. Машины весили почти 80 тонн. У силачей получилось сдвинуть их с места на 20 метров всего за 24,5 секунды.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Медгородок Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города