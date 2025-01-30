Штангисты Челябинской области завоевали медали на турнире «Юность Урала»

На соревнованиях в Каменске-Уральском призерами соревнований стали 11 атлетов

Южноуральские спортсмены успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике «Юность Урала», завершившихся в городе Каменске-Уральском. На турнир отправилась большая команда спортсменов Челябинской области, а призерами стали 11 атлетов, пять из них — чемпионами, сообщает региональная Федерация тяжелой атлетики.

В соревнованиях выступили сильнейшие тяжелоатлеты из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также ребята из ХМАО и ЯНАО. Они боролись за призовые места в трех возрастных группах: 10—12, 13—15 и 15—17 лет. Разумеется, учитывались и весовые категории участников.

Команда Челябинской области отправилась в Каменск-Уральский большим составом, заявив на турнир 31 спортсмена. Из них 11 атлетов поднялись на пьедестал почета. Среди них пять наших земляков стали победителями соревнований. Золотые медали завоевали Милена Заворина, Сергей Пашков, Ульяна Шумакова, Ксения Голубкова и Алексей Страшенко. Отметим, что некоторые ребята выполнили и нормативы кандидата в мастера спорта.