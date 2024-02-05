Шорт-трекисты рвутся в бой — фоторепортаж с тренировки участников спартакиады

Шесть южноуральских спортсменов выступят на соревнованиях в Челябинске

В соревнованиях по шорт-треку на Всероссийской зимней спартакиаде, которые пройдут с 8 по 12 февраля на льду челябинского ЛД «Уральская молния», выступят шесть южноуральских спортсменов. Сегодня, 5 февраля, они провели открытую тренировку, на которой поделились планами на предстоящие соревнования, а лидер команды Екатерина Алдошкина рассказала, в каких видах программы она собирается выступить в состязаниях по шорт-треку и конькобежному спорту.

В ледовом дворце «Уральская молния» сейчас многолюдно. Большая группа участников Всероссийской зимней спартакиады наматывает круги и готовится к главному зимнему старту сезона.

Причем наряду с шорт-трекистами занимаются и представители конькобежного спорта. А во время заливки льда каждый находит себе занятия по интересам. Эта симпатичная девушка с косичками, по всей видимости, любуется красивыми акварельными рисунками, которые подготовила художник Яна Щербатова. На них талисман Челябинской области верблюд примерил на себя коньки и лыжи.

Челябинские шорт-трекисты между тем наматывали километры дистанции на велотренажерах. А затем дружно по команде тренера Павла Губайдуллина вышли на лед. В центре внимания была, конечно же, Екатерина Алдошкина. Титулованная спортсменка станет единственной на Всероссийской зимней спартакиаде, кто выступит в двух видах спорта — шорт-треке и конькобежном спорте.

Чаще других она о чем-то болтала с еще одной челябинской спортсменкой — Анной Матвеевой. Но не забывала давать ценные советы и другим коллегам по команде — Марии Трухановой и Юлии Бересневой.

«В шорт-треке планирую выступить во всех видах программы. А вот в конькобежном спорте поберегу себя, я же не железный человек. С тренером посоветовались и решили, что обязательно выйду на командную гонку и масс-старт. Возможно, побегу дистанции 3000 и 5000 метров. Что касается „полуторки“, то не уверена, что на нее хватит сил. Там много работать надо», — рассказала Екатерина Алдошкина корреспонденту «Первого областного».

Тренировались в общей группе и четыре южноуральских спортсмена — Даниил Ейбог, Даниил Николаев, Павел Ситников и Андрей Косоротов. Но на спартакиаде Челябинскую область будут представлять только первые двое. Таковы условия проведения соревнований — атлеты не могут выступать на спартакиаде за два региона, хотя вся четверка на других стартах дает нашему региону параллельный зачет.

«Настраиваемся на максимальный результат. Есть желание показать себя с лучшей стороны и постараться завоевать для Челябинской области медали. У нас серьезная конкуренция в шорт-треке, много ребят ставят задачу выиграть золото», — сказал Даниил Ейбог.

Уроженец Твери рассчитывает на высокие места на дистанциях 1000 и 1500 метров. А омич Павел Ситников делает ставку на «пятисотку». Взрывная мощь и финишный спурт — отличительные качества спортсмена.

«Хороший лед, и арена классная! Поэтому и настроение замечательное, рабочее. Рассчитываю попасть в призеры. Но буду представлять на спартакиаде родной Омск. У нас будет мощная заруба за победу не только с челябинскими ребятами, но и соперниками из других регионов», — говорит Павел Ситников.

Напомним, что Всероссийская зимняя спартакиада пройдет в пяти регионах страны с 9 по 18 февраля. Челябинская область примет состязания по восьми видам спорта. Соревнования по шорт-треку пройдут в ЛД «Уральская молния» с 9 по 12 февраля, будет разыграно 9 комплектов медалей.