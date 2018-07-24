/ Шлем по индивидуальному заказу изготовили для голкипера «Трактора» Василия Демченко

Защиту венчает символ «черно-белых».

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Перед началом предсезонной подготовки в финском Паюлахти вратарь челябинского «Трактора» Василий Демченко показал свою обновку. Новый шлем контрастирует с оформлением коллеги Демченко по створу. Голкипер выбрал светлую цветовую палитру. По специальному заказу Василия художник нарисовал на шлеме вратаря белого медведя.

Перед сезоном я обратился к тому же художнику, что и в прошлом году. Как он описал, он хотел нарисовать ледяного медведя. Я сам еще не до конца разобрался. С одной стороны пасть, с другой — тоже. Наполовину блестящий, наполовину матовый. Хочется удивить болельщиков, поэтому каждый год стараюсь менять шлем. — рассказал голкипер челябинского «Трактора» Василий Демченко.

Напомним, Александр Судницын подготовился к новому игровому сезону раньше Василия Демченко. С помощью аэрографии на его шлеме появились символы челябинского клуба — буква «Т» и белый медведь. Знаки отличия расположились на черно-красном фоне.