Школьники Магнитогорска выиграли на областном фестивале ГТО в Златоусте

В тройку призеров также вошли команды из Сатки и Миасса

В Златоусте завершился областной фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» среди школьников, по итогам которого победу одержала команда из Магнитогорска. Состязания собрали более 120 участников, в тройку призеров также вошли ребята из Сатки и Миасса, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий.

Ребятам необходимо было выполнить стандартные упражнения комплекса ГТО на силу, скорость и выносливость. Среди тестов — бег на различные дистанции, подтягивания, отжимания, упражнения на пресс, прыжок в длину с места. Лучше всех справились с ними школьники Магнитогорска, выигравшие командный зачет. Второе место досталось представителям Сатки, замкнули тройку призеров ребята из Миасса.

Победители и призеры в личном первенстве получат право представлять Челябинскую область на всероссийских соревнованиях. Место проведения всероссийского этапа пока не определено.