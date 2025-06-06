Школьники из Магнитогорска представят регион на Всероссийском фестивале ГТО

Юные спортсмены из города металлургов обошли 25 команд со всей Челябинской области

В челябинском манеже ЮУрГУ завершились областные соревнования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников региона. За победу в них — и путевку в «Артек» — боролись 26 команд, более 200 юных спортсменов в возрасте от 12 до 15 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Челябинской области.

Участники соревнований продемонстрировали свои силу и выносливость в различных дисциплинах: беге на 60 метров, 1500 и 2000 метров, прыжках, отжиманиях, подъемах туловища и плавании.

По итогам соревнований в тройку сильнейших вошли команды Магнитогорска — ребята представят Южный Урал на всероссийских стартах, Сатки и Златоуста.