Школьники из Челябинской области стали победителями «Президентских состязаний»

За Кубок Президента России сражались 2500 участников из 87 регионов

«Организаторы „Президентских состязаний“ отметили, что за все время проведения соревнований такого крупного отрыва первого от второго места еще не было. Конечно, это итог большой работы. Все соперники не сидят сложа руки. К финальным стартам все серьезно готовятся. Но мы оказались более настойчивыми, более подготовленными. Почти все лето тренировались. Бывало, по два раза в день. Бег, общефизическая подготовка, теория по истории российского и международного спорта, олимпийского спорта, методике, творческий конкурс с представлением своего региона, своего края, района. Старались, готовились, репетировали, и нам удалось подняться на верную ступень пьедестала почета»,

— рассказал директор Краснооктябрьской СОШ и наставник команды Андрей Саломатин.