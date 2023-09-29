В Краснодарском крае в детском центре «Орленок» завершились всероссийские соревнования среди школьников «Президентские состязания». За награды боролись более 2500 тысяч участников из 87 регионов, в том числе из Донецкой и Луганской Народных Республик. Победителем турнира стала южноуральская команда из поселка Ишалино (Аргаяшский район), сообщает региональный Минспорт.
Все команды прошли отбор на школьном, муниципальном и региональном уровнях. Южноуральская команда Краснооктябрьской школы (Аргаяшский район, поселок Ишалино) стала победителем «Президентских состязаний» и обладателем Кубка Президента Российской Федерации среди команд сельских территорий. Наши спортсмены заняли первое место с большим отрывом, практически в 40 баллов.
В состав команды из поселка Ишалино вошли ученики 6-го класса, трое юношей и три девушки. Они успешно прошли все испытания, став первыми в эстафетном беге и теоретическом конкурсе и заняв второе место в творческом конкурсе и четвертое — в многоборье ГТО.
«Организаторы „Президентских состязаний“ отметили, что за все время проведения соревнований такого крупного отрыва первого от второго места еще не было. Конечно, это итог большой работы. Все соперники не сидят сложа руки. К финальным стартам все серьезно готовятся. Но мы оказались более настойчивыми, более подготовленными. Почти все лето тренировались. Бывало, по два раза в день. Бег, общефизическая подготовка, теория по истории российского и международного спорта, олимпийского спорта, методике, творческий конкурс с представлением своего региона, своего края, района. Старались, готовились, репетировали, и нам удалось подняться на верную ступень пьедестала почета», — рассказал директор Краснооктябрьской СОШ и наставник команды Андрей Саломатин.
Южноуральская школа уже седьмой раз подряд выходит в финал всероссийских «Президентских состязаний». Три раза коллектив выигрывал главный Кубок, четыре — становился призером.
Отметим, в прошлом году указом президента Российской Федерации от 11 мая 2022 года «Президентским состязаниям» был присвоен статус соревнований на Кубок Президента Российской Федерации — знак особого отличия и признания. Данные соревнования являются самыми массовыми в России, начиная со школьного и до всероссийского этапа, в них принимают участие более 10 миллионов школьников.
Добавим, что ранее в Екатеринбурге завершился первый Международный фестиваль университетского спорта. В соревнованиях приняли участие более 2000 человек из 36 стран мира. Челябинскую область на турнирах представляли студенты трех вузов. В общей сложности южноуральские спортсмены сумели завоевать 35 наград.
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