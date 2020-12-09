Шесть южноуральцев представят Челябинскую область на «Матче Звёзд» СХЛ

В игре сойдутся «Звёзды настоящего» и «Звёзды прошлого».

Шесть хоккеистов из Челябинской области представят регион на пятом «Матче звёзд» Студенческой хоккейной лиги. В этом году событие пройдёт в формате битвы «Звёзд настоящего» против «Звёзд прошлого». Южный Урал будет представлен в обеих командах. Так, первый состав сформирован из игроков 11 команд, которые принимают участие в чемпионате СХЛ. В свою очередь, форму второго состава наденут хоккеисты 1989—1996 года рождения из восьми команд.



«Хоккеисты „Звёзд прошлого“ неоднократно выступали за сборную СХЛ на „Кубке поколения“ и в матчах с командами Молодежной хоккейной лиги, являются победителями и призерами международного турнира Student hockey Challenge. В составе команды 11 хоккеистов — победителей Кубка мира среди студенческих команд, проходившего в Словакии в январе 2018 года. Среди них и два южноуральца — Адиль Кучуков и Ярослав Гагаринов. В состав команды „Звезды настоящего“ приглашены Максим Антошкин и Аркадий Шафигулин из „Политехника“, а также Ярослав Беллер и Артур Гилязеев из УралГУФКа»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Пятый «Матч звёзд» СХЛ состоится 12 декабря в Туле. Из-за пандемии коронавируса он пройдёт без зрителей, однако для них будет организована трансляция на YouTube. Трансляция начнется в 16:00 с мастер-шоу, продолжится матчем в 17:00 на канале СХЛ.