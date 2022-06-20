Шесть южноуральских ватерполисток прошли сборы в составе сборной России

В тренерском штабе национальной команды — наставник златоустовской «Динамо-Уралочки»

Женская национальная команда по водному поло провела учебно-тренировочные сборы в подмосковном Раменском. В состав сборной России вошли шесть ватерполисток златоустовского клуба «Динамо-Уралочка» во главе с главным тренером Михаилом Накоряковым, сообщает пресс-служба ЖВК «Динамо-Уралочка».

По итогам сборов главный тренер национальной сборной Сергей Маркоч оценил работу команды и в числе лидеров назвал двух ватерполисток Златоуста — Полину Попову и Евгению Головину. Также положительных характеристик удостоились и остальные «уралочки»: Юлия Лаптева, Елизавета Заплатина, Наталья Воронцова и Екатерина Голубева.

Кроме того, большое число игроков «Динамо-Уралочки» сейчас задействованы в составе молодежной и юниорской сборных России. Вместе все наши ватерполистки соберутся на двух турнирах, которые пройдут в июле в Златоусте на базе Центра олимпийской подготовки. Это «Кубок Металлургов», посвященный 120-летию Златоустовского металлургического завода, и традиционный спортивный праздник «Кубок Валерия Ростова».