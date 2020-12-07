Шесть ватерполисток «Динамо-Уралочки» вызваны в сборную России

Они примут участие в первом этапе подготовки к Олимпиаде-2021.

Шесть ватерполисток «Динамо-Уралочки» отправились в расположение национальной сборной. Спортсменки поучаствуют в сборах в Подмосковье, где будут готовиться к Олимпиаде в Токио 2021 года.



На первый этап приглашены капитан «Динамо-Уралочки» и бронзовый призер Олимпиады-2016 Эльвина Каримова, а также мастера спорта международного класса Мария Берсенева и Евгения Головина, Помимо этого на подготовку вызвали Юлию Лаптеву, Полину Попову и Анастасию Панфилову. Сейчас спортсменки соблюдают карантин в связи с коронавирусом.

«Мы сидим по номерам, пять дней карантин, строго соблюдаем, завтра начнём тренировки»,— рассказала «Первому областному» игрок команды «Динамо-Уралочка» Евгения Головина.

Сбор команды завершится 23 декабря. Добавим, 8 января продолжится чемпионат России по водному поло среди клубов Суперлиги, где «Динамо-Уралочка» занимает второе место. Уступая лидерам отечественного ватерполо из Ленинградской области.