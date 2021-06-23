Шесть ватерполисток «Динамо-Уралочки» вызвали в сборную России

Южноуральские спортсменки пройдут сборы для подготовки к Олимпийским играм в Токио

Федерация водного поло России составила список ватерполисток, которые примут участие в подготовительных сборах национальной команды к Олимпийским играм — 2021. Вызов от федерации пришел сразу шести игрокам «Динамо-Уралочки» из Златоуста, сообщает Минспорт Челябинской области.

К трем новоиспеченным бронзовым призерам Мировой лиги Эльвине Каримовой, Марии Берсневой и Евгении Головиной добавились и молодые перспективные ватерполистки Полина Попова, Анастасия Панфилова и Юлия Лаптева.

Уже 25 июня сборная России приступит к тренировочным мероприятиям в Подмосковье, далее команду ждут подготовительные сборы и контрольные матчи в США. Олимпийский турнир по водному поло стартует в Токио с 25 июля по 9 августа.