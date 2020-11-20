Шесть игроков БК «Металлург» заразились коронавирусом

Проведение игр под вопросом.

19 ноября в Магнитогорске состоялся баскетбольный матч в рамках чемпионата России — мужской Суперлиги 2, где местный «Металлург» пытался сразить «Чебоксарских ястребов» из Чебоксар.

Только за несколько часов до игры магнитогорцы оповестили болельщиков о том, что шестеро игроков не смогут выйти на паркет.

«В клубном лазарете на сегодняшний день находятся: Вадим Балякин, Александр Курбатов, Андрей Лысенков, Илья Подобедов, Иван Фещенко, Валерий Колбин и помощник главного тренера Александр Амелин»,— сообщили в БК «Металлург».

Виной отсутствию спортсменов и тренера стал коронавирус. Болельщики в комментариях интересовались, почему нельзя было отменить предстоящий матч — ведь заразилось большое количество игроков. Представители «Металлурга» отметили, что игру против «Ястребов» уже к тому моменту невозможно было перенести или отменить.

Итогом встречи в усечённом составе стал проигрыш хозяев. Магнитогорцы уступили чебоксарцам со счётом 66:107 (12:18, 15:39, 22:32, 17:18).

Следующая игра запланирована на воскресенье, 22 ноября. На этот раз «Металлург» должен сыграть с «Нефтехимиком» из Тобольска. В настоящее время ещё неизвестно, пройдёт ли этот матч или же будет перенесён.