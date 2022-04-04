Шахматисты из Беларуси одержали победу на турнире памяти Евгения Свешникова в Челябинске

Гроссмейстеры Денис Лазавик и Андрей Ковалев оказались сильнее соперников из России

Более 120 шахматистов из восьми государств выступили на крупном турнире в Челябинске, посвященном памяти гроссмейстера Евгения Свешникова. В основных соревнованиях победу одержал Денис Лазавик из Беларуси, а среди ветеранов не было равных его земляку Андрею Ковалеву, сообщает региональный Минспорт.

Приглашение к участию в памятном турнире приняли заслуженные мэтры мировых шахмат, победители шахматных олимпиад, чемпионатов мира и Советского Союза, друзья и коллеги Евгения Эллиновича, гроссмейстеры Рафаэль Ваганян, Наум Рашковский, Галина Струтинская, Юрий Балашов и другие. Подавляющее большинство участников турнира — обладатели международных званий, 29 из них — гроссмейстеры.

В рамках мероприятия состоялись два турнира: ветеранский круговой и турнир по швейцарской системе в 13 туров для всех остальных участников. Все партии в этот вечер начинались с «челябинского варианта». Возможно, именно этот острый шахматный дебют, известный во всем мире как «вариант Свешникова», принес победу юному международному мастеру Денису Лазавику. Шестнадцатилетний белорусский шахматист завоевал 11 турнирных очков, которые сделали его недосягаемым для гроссмейстера Павла Понкратова, выпускника челябинской спортшколы № 9, сейчас представляющего Москву. Третьим к финишу пришел международный мастер Сергей Дрыгалов из Кургана.

В турнире ветеранов победу одержал гроссмейстер из Беларуси Андрей Ковалев, среди женщин-ветеранов не оказалось равных женскому мастеру ФИДЕ Валентине Якович (Самарская область). Организаторами были предусмотрены многочисленные дополнительные номинации — более 50 участников стали обладателями призов. Так, среди местных участников отличился воспитанник челябинской МБУ СШ № 9 международный мастер Ярослав Ремизов, в категории «женщины» первенствовала международный мастер Анастасия Бондарук из Санкт-Петербурга.