Сергей Мозякин вошел в тренерский штаб хоккейного клуба «Металлург»

Лучший бомбардир в истории КХЛ будет отвечать за атакующие действия команды

«У команды получился хороший старт чемпионата, но ни один коллектив не может пройти всю дистанцию без спадов, и в этом нет ничего критичного. Тем не менее мы видим точки роста, видим нереализованный потенциал, за счет которого мы можем начинать исправлять ситуацию. В данном случае на сегодняшний день это низкий процент реализации большинства в частности и игры в атаке в целом, о чем уже говорилось. Поэтому и было принято решение об усилении тренерского штаба, никаких кардинальных изменений. Сергей Валерьевич Мозякин — это, безусловно, великий игрок, который стал таким не только благодаря трудолюбию и таланту, но и благодаря своему колоссальному опыту. У него есть весомый авторитет среди игроков, так что, если получится хотя бы частичку его знаний и игровых наработок внедрить, привить немного этого игрового мышления, особенно нашей молодежи, которой в этом году много в команде, — это уже будет весомым плюсом»,

— рассказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.