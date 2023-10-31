Один из самых известных и титулованных российских хоккеистов Сергей Мозякин вошел в тренерский штаб магнитогорского клуба «Металлург». Лучший бомбардир в истории КХЛ будет помогать Юрию Трубачеву и отвечать за атакующие действия команды. Об этом было объявлено сегодня, 31 октября, на утреннем собрании команды.
Сергей Мозякин, завершивший карьеру весной 2021 года, ранее занимал должность директора по развитию молодежи магнитогорского клуба «Металлург». После его назначения его обязанности временно возьмет на себя директор команды Алексей Жлоба.
«У команды получился хороший старт чемпионата, но ни один коллектив не может пройти всю дистанцию без спадов, и в этом нет ничего критичного. Тем не менее мы видим точки роста, видим нереализованный потенциал, за счет которого мы можем начинать исправлять ситуацию. В данном случае на сегодняшний день это низкий процент реализации большинства в частности и игры в атаке в целом, о чем уже говорилось. Поэтому и было принято решение об усилении тренерского штаба, никаких кардинальных изменений. Сергей Валерьевич Мозякин — это, безусловно, великий игрок, который стал таким не только благодаря трудолюбию и таланту, но и благодаря своему колоссальному опыту. У него есть весомый авторитет среди игроков, так что, если получится хотя бы частичку его знаний и игровых наработок внедрить, привить немного этого игрового мышления, особенно нашей молодежи, которой в этом году много в команде, — это уже будет весомым плюсом», — рассказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.
Напомним, что Сергей Мозякин дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе «Металлурга». Он провел за «Магнитку» 642 игры и набрал 693 (320 + 373) очка. Сергей Мозякин является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея. Кроме того, он лидер чемпионатов России по набранным очкам (1212).
Добавим, что накануне хоккейный клуб «Металлург» уступил в пятом матче подряд в чемпионате КХЛ. Подопечные Андрея Разина опустились на вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. Следующий поединок «Металлург» проведет уже сегодня, 31 октября. На домашней арене магнитогорцы сыграют против «Барыса». Смогут ли магнитогорцы прервать серию поражений? Узнаем из прямой трансляции на телеканале ОТВ. Смотрите матч также на сайте 1obl.tv. Начало в 19:00.
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