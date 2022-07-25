Сергей Мозякин стал директором по развитию молодежи в хоккейном клубе «Металлург»

Лучший бомбардир в истории КХЛ получил административную должность

Один из самых известных и титулованных российских хоккеистов Сергей Мозякин, завершивший карьеру весной 2021 года, занял должность директора по развитию молодежи магнитогорского клуба «Металлург». Лучший бомбардир в истории КХЛ будет отвечать за подготовку молодых игроков и комплектование состава молодежной команды. Информацию о его назначении подтвердил вице-президент клуба Сергей Ласьков.

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков весной 2021 года говорил, что олимпийскому чемпиону и рекордсмену КХЛ было предложено место в тренерском штабе, тренером по большинству. Сергей Мозякин тогда отказался, решив взять паузу в работе. На протяжении целого года о нем толком ничего не было известно. Он отдыхал от хоккея, занимался семейными делами.

Вчера, 24 июля, ряд федеральных СМИ выдали информацию о том, что Сергею Мозякину предложена административная должность в ХК «Металлург». Подтвердил ее вице-президент клуба Сергей Ласьков. Экс-форвард будет отвечать за развитие игроков клубной вертикали — детской школы и Юношеской хоккейной лиги.

«Мозякин будет директором клуба по развитию молодежи. Еще не приехав сюда, он запросил информацию по тренерскому штабу молодежных команд, просмотр игр команд всех возрастов. Естественно, он будет отвечать за подготовку молодежи и комплектование. По его рекомендации будем решать, кого отдавать в „Стальные лисы“. Инициатива шла от нас, человек отдохнул, готов работать. Настроен он очень хорошо», — приводит слова Ласькова ТАСС.

Напомним, что Сергей Мозякин дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе «Металлурга». Он провел за «Магнитку» 642 игры и набрал 693 (320+373) очка.