Легендарные российские экс-хоккеисты Данис Зарипов и Сергей Мозякин посетят восьмой по счету «Матч звезд» Студенческой хоккейной лиги в Магнитогорске. Мероприятие пройдет 26 ноября на арене «Металлург», сообщает региональный Минспорт.
В хоккейном матче примут участие 40 лучших игроков СХЛ. В нем по традиции состоится противостояние сборных «Запада» и «Востока». Также студенты будут соревноваться в скорости, силе, точности. Это будет уже восьмой по счету «Матч звезд» СХЛ, и впервые он пройдет в Магнитогорске.
Мероприятие посетят экс-хоккеисты магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов и Сергей Мозякин, который совсем недавно вошел в тренерский штаб «Магнитки». Они примут участие в автограф-сессии «Матча звезд СХЛ».
Добавим, что в новом сезоне взяли старт три студенческие хоккейные команды. В дивизионе «Восток» провели свои первые матчи челябинские клубы «Политехник», «УралГУФК» и магнитогорский коллектив «Стальные сердца», сформированный на основе студентов из МГТУ имени Носова.
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