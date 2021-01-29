Сергей Ковалев впервые прокомментировал информацию о проваленных допинг-тестах

Экс-чемпион мира заявил, что не употреблял синтетический тестостерон намеренно

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе и уроженец Челябинской области Сергей Ковалев впервые прокомментировал проваленные им допинг-тесты. Россиянин заявил, что умышленно не употреблял синтетический тестостерон. Более того, по словам «Крашера», он тестируется VADA с 2014 года, так как является сторонником чистого и честного спорта.

«Сейчас идет расследование: каким образом запрещенный препарат попал в мой организм. По окончании расследования будет понимание. Я обязательно вам все озвучу и расскажу: каким образом, какой препарат и кто над этим постарался. Прошу вас не делать поспешных выводов, набраться терпения и дождаться результатов окончания расследования. Тогда будет праздник и на нашей улице. Хочу поблагодарить всех понимающих»,— сказал Сергей Ковалев.

Напомним, запрещенное вещество было обнаружено в допинг-тесте Сергея Ковалева в январе этого года. На субботу, 30 января, у «Крашера» был запланирован бой против Бектемира Меликузиева, однако после новостей о положительном тесте поединок отменили.