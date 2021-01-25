Стали известны результаты второго теста Сергея Ковалева

В крови южноуральца вновь обнаружен синтетический тестостерон

Уроженец Челябинской области Сергей Ковалев провалил второй допинг-тест. В крови «Крашера» обнаружен синтетический тестостерон, то же вещество было найдено и после первого тестирования. Боксер получил уведомление от Ассоциации добровольного тестирования на допинг (VADA), об этом накануне сообщил портал BoxingScene.



«Результаты IRMS (масс-спектрометрии изотопного соотношения) соответствуют экзогенному происхождению тестостерона и метаболитов»,— пишут авторы портала со ссылкой на письмо VADA.

Первый допинг-тест Сергей Ковалев провалил за две недели до боя с Бектемиром Меликузиевым. Поединок был запланирован на конец января и сначала должен был состояться в Москве. Затем появилась информация, что место боя перенесли в США, а после результата первого тестирования и вовсе отменили.

Напомним, последний раз 37-летний Сергей Ковалев выходил в ринг в ноябре прошлого года. Тогда «Крашер» подрался с Саулем «Канело» Альваресом, и, проиграв нокаутом, лишился чемпионского пояса по версии WBO.