Сергей Ковалев начал подготовку к бою против Бектемира Меликузиева

«Крашер» поделился записью тренировок в «Инстаграме»

Подготовку к бою против Бектемира Меликузиева начал челябинец Сергей Ковалев. «Крашер» накануне выложил запись тренировок на своей странице в «Инстаграме». На видео уроженец Челябинской области продемонстрировал отработку ударов с грушей и в ринге.



«Начало пути к званию четырехкратного чемпиона мира. Продолжаю подготовку к бою»,— написал Сергей Ковалев.

О том, что Сергей Ковалев проведет бой против Бектемира Меликузиева, стало известно в середине декабря прошлого года. Боксеры встретятся в Москве 30 января в «Лужниках». Напомним, последний раз «Крашер» выходил в ринг больше года назад, в ноябре 2019-го. Тогда Сергей Ковалев проиграл Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.