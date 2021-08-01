Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Кирилл Писклов возвращается в Челябинск

Горожан приглашают принять участие в торжественной встрече в аэропорту

Сегодня, 1 августа, серебряный призер Олимпийских игр в Токио, челябинский баскетболист Кирилл Писклов возвращается домой. Всех желающих клуб «Челбаскет» приглашает встретить спортсмена в аэропорту, сообщили представители команды накануне вечером, 31 июля.

«В воскресенье, в 18:30, Кирилл Писклов прилетает в Челябинск! Приглашаем всех присоединиться к БК „Челбаскет“ для торжественной встречи в аэропорту! Уверены, что наш призер Олимпийских игр не откажет в автограф-сессии, и у всех желающих будет возможность подержать в руках олимпийскую медаль!»— говорится в сообщении на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

Встреча в аэропорту запланирована на 18:20.

Напомним, челябинский баскетболист в составе сборной России выступил на Олимпийских играх в Токио. В финальном матче россияне играли со спортсменами из Латвии. До победы российской команде оставалось совсем немного, но на последних секундах ребята проиграли сборной Латвии и стали серебряными призерами Олимпиады.

Ранее корреспонденту ИА «Первое областное» в интервью Кирилл Писклов рассказал о желании поднять баскетбол на новый уровень в родном городе.