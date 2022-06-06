Сербский тренер по баскетболу 3×3 проведет семинар в Челябинске

Компанию ему составит тренер сборной России Алексей Жердев

В течение двух дней, 6 и 7 июня, в Челябинске состоится семинар по баскетболу 3×3, которые проведут известные специалисты — серб Милан Исаков и тренер сборной России Алексей Жердев, сообщает региональная федерация баскетбола.

По приглашению Федерации баскетбола Челябинской области на Южном Урале Милан Исаков и Алексей Жердев проведут бесплатный семинар по подготовке баскетболистов в дисциплине 3×3.

«Семинар полезен всем игрокам, кто видит для себя перспективу в 3×3, тренерам по баскетболу, кто заинтересован в развитии своих воспитанников в этом направлении», — сообщают организаторы мероприятия.

Для участия в семинаре всем желающим необходимо пройти обязательную предварительную регистрацию.

Напомним, что баскетбол 3×3 получает в Челябинске широкое развитие. Этому во многом способствовало проведение финала чемпионата России, который прошел в ДС «Юность».