Сербский баскетболист Михайло Богданович стал новым игроком «Металлурга»

Магнитогорская команда заключила контракт с забивным форвардом

Баскетбольный клуб «Металлург» заключил контракт с легионером Михайло Богдановичем. В штабе магнитогорской команды рассчитывают, что забивной форвард из Сербии поможет коллективу решить задачу выхода в плей-офф Суперлиги. Новобранец «Металлурга» ранее уже хорошо зарекомендовал себя в приморском «Динамо», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Михайло Богданович хорошо известен любителям баскетбола, которые следят за Суперлигой. Выступая за «Динамо» из Владивостока, сербский игрок был одним из самых результативных в команде. Он выступал за приморский клуб с 2022 по 2025 годы. В прошлом сезоне он провел за «бело-голубых» 37 матчей, набирая в среднем более 10 очков за игру.

Отметим, что накануне штаб «Металлурга» уволил в связи неудовлетворительными результатами главного тренера команды Вадима Филатова. Сейчас руководит командой с приставкой «и. о.» Никита Смирнов, функции играющего тренера получил разыгрывающий Антон Глазунов.

Новобранец «Металлурга» сможет дебютировать в команде уже в ближайшем матче Суперлиги. Магнитогорцы сыграют 10 января в гостях с БК «Тамбов».