Семьи олимпийских спортсменов готовятся поддерживать родных

Южноуральским атлетам желают победы родственники и друзья

Завтра, 4 февраля, в Пекине состоится открытие зимних Олимпийских игр. Сборная России по численности спортсменов вторая среди всех команд. В том числе защищать честь страны на мировой спортивной арене будут 12 южноуральцев, которые поборются за олимпийское золото в пяти дисциплинах.

На родине спортсменов готовятся поддерживать не только болельщики, но и их семьи. Анна Глухова, супруга скипа сборной России по керлингу Сергея Глухова, созванивается с мужем каждый день. Она и сама играла в керлинг, является мастером спорта, поэтому наверняка представляет, как Сергей переживает перед играми.

«Я говорю ему позитивные слова, шучу на тему нынешних реалий, чтобы как-то снять его напряжение. У них потрясающая команда, они мастера своего дела, так что они сами все знают. Сейчас главное — справиться с эмоциями. Но я уверена, что ребята выступят более чем достойно», — рассказала Анна.

Февраль для семьи Глуховых выдастся насыщенным: помимо участия Сергея в Олимпийских играх их ждет еще одно важное событие. Именно в этом месяце на свет появится первенец супругов — Анна находится на девятом месяце беременности.

Готовятся болеть за своего спортсмена и в Магнитогорске — семья капитана «Металлурга» Егора Яковлева. Мама хоккеиста Ирина рассказала, что они очень обрадовались, узнав о предстоящей поездке Егора на Олимпийские игры.

«Первые чувства — это, конечно, радость и гордость. Потом уже волнение, переживания. Но мы болельщики опытные, будем смотреть каждый матч, в любое время суток», — поделилась мама Егора Яковлева.

Напомним, первыми из южноуральских спортсменов защищать честь страны предстоит Анастасии Григорьевой (конькобежный спорт) и Екатерине Ефременковой (шорт-трек). Их забеги состоятся 5 февраля.