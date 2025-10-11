Семейный экипаж мечты — в Челябинске тренер по гребле мечтает сделать своих детей чемпионами

Евгений Журбенко хочет доказать, что суровый климат и долгая зима не могут помешать добиться больших побед в летнем виде спорта

В Челябинске брат и две его сестры под руководством собственного отца, Евгения Журбенко, мечтают о больших победах. И стремятся доказать, что суровый климат и долгая зима не смогут остановить тех, кто по-настоящему верит в свой успех. Знакомьтесь: это Максим, Юлия и Таисия — не просто любители, а амбициозные атлеты, которые ставят перед собой максимальные цели и задачи. Наш корреспондент пообщался с ребятами, а еще сделал классные фотографии с их тренировки.

* * *

Евгений Журбенко уже много лет в спорте. Начинал он им заниматься, еще будучи студентом УралГУФК. Сначала это были лыжные гонки, а затем молодой специалист случайно оказался в гребле на байдарках и каноэ. Здесь же познакомился со своей будущей супругой Ниной. Она также решила попробовать себя в качестве тренера. Но надолго здесь не задержалась — безденежье начала 2000-х годов вынудили ее уйти из спорта. А вот муж остался.

«Тяжелое время было, зарплаты мизерные. Вдвоем оставаться в спорте было уже нельзя. Подумали и решили, что кому-то из нас надо уходить. У меня тогда были хорошие ребята, а у Нины ставка тренерская маленькая, она с ребятами из группы начальной подготовки занималась. Выбора у нас, по сути, не было», — рассказывает Евгений Журбенко.

Тренер говорит, что сейчас стало проще. Да, зарплаты у него и его коллег невысокие, но жить можно. Особенно, если видишь то, как прогрессируют твои воспитанники, растет их мастерство. Их победы и результаты служат хорошим стимулом для работы. Да и зачем искать что-то другое, если всю жизнь в спорте, разбираешься в нем и можешь назвать себя профессионалом в своем деле?

«Почему-то многие считают, что подготовить на Урале гребца высокого класса невозможно. Да, край у нас суровый, полгода зима. Но я с этим не согласен! Все зависит от самих ребят, их желания и трудолюбия. В нашем виде спорта нужно пахать, работать через не могу, не щадить себя и идти к своей цели. В таком случае результат обязательно придет», — полагает Евгений.

И ведь прав тренер, примеры такие есть. Самый яркий из них — Антон Васильев. Он родился и вырос в Челябинске, но через годы тренировок добился своего — стал чемпионом России, попал в состав национальной сборной, принимал участие в чемпионатах мира и Европы, поехал на летние Олимпийские игры.

Высоких результатов достигла его землячка Анна Князева. Она завоевала для страны олимпийскую лицензию на Игры‑2020. В Токио она, правда, не поехала — тренеры сборной России почему-то в последний момент передумали и решили сделать ставку на другую спортсменку.

Конечно, дорогу к славе и медалям проще проложить там, где есть хорошие условия для занятий гребным спортом. То есть в южных регионах страны — Краснодарском крае, Ростовской области, Абхазии или Дагестане. Там гребцы могут тренироваться чуть ли не круглогодично. Благо климат и погодные условия позволяют.

«А мы не хуже их! Бодаемся с соперниками на всероссийских соревнованиях, показываем достойные результаты. Характер у нас такой — сильный и боевой! А еще усиленно работаем над собой зимой — бегаем на лыжах, в зале качаемся и „физику“ подтягиваем так, чтобы летом быть на пике формы», — добавляет Евгений Журбенко.

* * *

Гребная база на АМЗ в Челябинске — не самая современная, она здесь еще с советских времен. Небольшое административное здание, повидавший виды пирс... Но байдарки здесь хорошие и современные. Не мирового уровня, конечно, но не уступают в качестве тем, на которых гоняют спортсмены из признанных центров гребного спорта страны. Именно здесь и оттачивают свое мастерство Юлия, Максим и Таисия Журбенко.

Старшей из них, Юлии, уже 16 лет. Максим и Тася — двойняшки, им по 13. Но каждый из них впервые сел в лодку в шестилетнем возрасте. Попробовали — понравилось. И уже не мыслят себя вне спорта, без байдарки.

«В 12 лет я думала было уйти из спорта, пробовала свои силы в волейболе и баскетболе. Но не зацепили они меня, спустя полгода вернулась. Наверное, гребля привлекает тем, что здесь большая физическая активность и нагрузки. Мой организм привык к ним, получаешь кайф от каждой тренировки и проделанной работы. Это трудно объяснить словами, нужно почувствовать этот вид спорта, испытать на себе», — говорит Юлия.

Кстати, на правах старшей она может дать нагоняй брату и сестре, помогает отцу проводить тренировки. Она его правая рука и опора. Были ли у нее мысли заняться чем-то другим? Нет! У Юлии и круг общения другой, а разговоры девушек про платья, моду или косметику ее мало интересуют. Спорт — вот объект ее внимания, поэтому и подруги у нее из этой же отрасли.

* * *

Не представляет себя вне спорта и Таисия. Она, как и ее брат Максим, также занимается греблей с шестилетнего возраста. Сейчас им по 13 лет. Были в их практике и неприятные моменты — бывало и так, что лодка переворачивалась.

«Неправильно поставил весло или зацепился за водоросли — и все, баланс нарушен, байдарка начинает крениться. В таких ситуациях начинаешь думать не о том, как выбраться из-под воды, а как спасти байдарку. Не успеешь ее перевернуть — она пойдет ко дну», — рассказывает Таисия.

Сейчас она таких ошибок уже не допускает, годы упорных тренировок научили ее грамотно управлять байдаркой. В этом году спортсменка приняла участие в двух всероссийских соревнованиях, они проходили в Барнауле и Казани. Эти старты оставили неизгладимое впечатление на Таисию Журбенко.

«Они стали самым запоминающимся событием в моей жизни. Смена обстановки, классные соревнования, сильные соперники! Такая классная атмосфера и такой классный движ — теперь я знаю, к чему стремиться. Хочу соревноваться с лучшими, бороться с ними за победу», — рассказывает будущая чемпионка.

* * *

Такие же амбициозные планы и у Максима Журбенко. Сев мальчишкой в лодку, он и не представлял, что она станет верным его спутником на долгие годы. Кстати, вес байдарки — 12 килограммов. Тяжелая ноша, но ребята с ней легко справляются, когда нужно перетащить ее из ангара до воды.

А там — каждый раз новые эмоции и впечатления. Когда байдарка под твоим управлением набирает скорость и мчится по водной глади — эти ощущения сложно передать словами.

«Ты как будто оказываешься в другом мире, не замечаешь ничего вокруг. Ты идешь по воде, чувствуешь всем телом, как напрягаются мышцы. Мне пока 13 лет, серьезных нагрузок отец пока не дает. Но понимаю, что через 3—4 года надо будет пахать на тренировках очень серьезно. Я этого не боюсь, наоборот, интересно узнать то, на что способен мой организм», — рассказывает Максим.

Кстати, атлеты в гребле — все как на подбор сильные и выносливые, гармонично развитые спортсмены. А все потому, что во время заездов у них работают практически все группы мышц.

«Ну да, такой у нас вид спорта — лошадиный! Но я бы не выделял его в ряду других. Думаете, легко легкоатлетам или лыжникам? Чемпионами становятся те, кто умеет бороться до конца, может терпеть тогда, когда мучительно больно и тяжело. Я не устаю повторять это своим детям. Но ни в коем случае не заставляю — занятия спортом в первую очередь должны приносить им удовольствие и интерес», — говорит Евгений Леонидович.

Мама, Нина Васильевна, увлечение детей тоже поддерживает. Иногда и сама составляет им компанию на тренировках. А еще семья Журбенко — ну очень спортивная семья. Зимой регулярно надевают лыжи, а еще любят ходить в походы. На выходные или каникулы отправляются на соревнования — бегают марафоны или кроссы, крутят педали на велосипедах или преодолевают километры дистанции в состязаниях по триатлону.

...«Помните, как сказал великий путешественник Федор Конюхов? А че дома-то сидеть? Вот и мы стараемся как можно больше времени проводить на воздухе, вести активный и здоровый образ жизни. Спорт нас объединяет, помогает нам быть крепкой и дружной семьей», — подытожил Евгений Журбенко.



