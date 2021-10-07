Семь ватерполисток «Динамо-Уралочки» выступят на первенстве мира

Турнир стартует в Израиле 10 октября

Тренерский штаб женской сборной России по водному поло обнародовал состав команды для участия в первенстве мира, которое стартует 10 октября в Израиле. В нем выступят семь спортсменок из златоустовского клуба «Динамо-Уралочка», сообщает Федерация водного поло России.

В первенстве мира по водному поло среди спортсменок не старше 21 года выступят 16 команд. На групповом этапе они разбиты на 4 группы по 4 в каждой. Российская сборная попала в группу D, где сыграет по круговой системе с соперниками из Бразилии, Венгрии и Узбекистана. Две лучшие команды выйдут в плей-офф, где по олимпийской системе с выбыванием определятся победители и призеры турнира.

В заявку сборной России вошли 13 спортсменок, среди них семь представляют златоустовский клуб «Динамо-Уралочка»: Александра Богданова, Регина Галимзянова, Екатерина Голубева, Полина Забалуева, Юлия Лаптева, Анастасия Панфилова и Дарья Бунакова. Кроме того, еще три девушки являются воспитанницами златоустовской школы водного поло, но сейчас выступают за другие российские команды. Вошел в тренерский штаб сборной и наставник «Динамо-Уралочки» Михаил Накоряков.

Российская команда уже отправилась в Израиль, где 10 октября проведет свой первый матч с соперницами из Бразилии. 11 октября наша сборная сыграет с Узбекистаном, 12-го — с Венгрией.