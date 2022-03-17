Сэкономленные на проведение международных соревнований средства направят на развитие российского спорта

Более 8 миллиардов рублей направят на строительство спортобъектов и на организацию турниров

Россия сэкономила более 8 млрд рублей из-за санкций, которые сделали невозможным проведение запланированных спортивных мероприятий международного значения. Эти средства будут направлены на укрепление спортивной инфраструктуры и проведение внутрироссийских соревнований, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

В этом году в России должны были пройти целый ряд крупных спортивных международных соревнований. Среди них финал футбольной Лиги чемпионов, чемпионат мира по волейболу, первенство мира по хоккею, Всемирная шахматная олимпиада и другие. По словам Дмитрия Чернышенко, на организацию этих турниров требовалось около 8 млрд рублей. Сэкономленные бюджетные средства пойдут на строительство спортивных объектов в регионах страны и проведение внутрироссийских спортмероприятий.

«Правительство приложит максимум усилий для сохранения уровня российского спорта высших достижений. В обязательном порядке поддержим наших атлетов, организуя их участие в спортивных соревнованиях с партнерами из дружественных стран. Мы продолжим активно развивать массовый спорт, создавая дополнительную инфраструктуру в шаговой доступности для граждан», — сообщил Дмитрий Чернышенко.

Также вице-премьер сообщил, что по его поручению Минспорт разработает комплекс мер, направленных на защиту прав и интересов российских спортсменов, находящихся за рубежом, и дорожную карту по поддержке спортивной отрасли, в том числе в части импортозамещения спортивного оборудования. Помимо этого, дополнительная финансовая поддержка будет оказана субъектам, в которых тренируются спортсмены из ЛНР и ДНР.

Напомним, что в Челябинской области были отменены этапы Кубка мира по фристайлу, которые должны были пройти на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» 26 и 27 февраля.